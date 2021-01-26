Son dakika... ABD'nin yeni DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± belli oldu!

ABD Senatosu, BaÅŸkan Joe Biden'Ä±n DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na aday gÃ¶sterdiÄŸi Antony Blinken'Ä± onayladÄ±.

Senato Genel Kurulunda yapÄ±lan oylamada, Blinken'Ä±n bakanlÄ±ÄŸa adaylÄ±ÄŸÄ± 22'ye karÅŸÄ± 78 oyla kabul edildi.

Savunma BakanÄ± Lloyd Austin, Hazine BakanÄ± Janet Yellen ve Ulusal Ä°stihbarat DirektÃ¶rÃ¼ Avril Haines'ten sonra Biden'Ä±n kabinesinde Senatodan onay alan dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ isim Blinken oldu.Â

ABD'de Ulusal Ä°stihbarat DirektÃ¶rÃ¼ de kabine Ã¼yesi olarak sayÄ±lÄ±yor.

BLÄ°NKEN KÄ°MDÄ°R?

ABD'nin 46'Ä±ncÄ± BaÅŸkanÄ± seÃ§ilen Joe Biden'Ä±n geÃ§iÅŸ ekibi, atanmasÄ± planlanan yeni kabine Ã¼yelerinin bazÄ±larÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. YapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Biden, uzun sÃ¼redir dÄ±ÅŸ politika danÄ±ÅŸmanÄ± olan Antony Blinken'Ä± dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revine aday gÃ¶sterecek. Blinken'Ä±n gÃ¶reve baÅŸlayabilmesi iÃ§in Senato'nun onayÄ± gerekiyor.

Eski ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Hillary Clinton'Ä±n yardÄ±mcÄ±larÄ±ndan Jake Sullivan'Ä±n da Biden'Ä±n ulusal gÃ¼venlik danÄ±ÅŸmanÄ± olacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± kabinenin en prestijli gÃ¶revlerinden biri olarak kabul ediliyor. Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± da Beyaz Saray'Ä±n en Ã¶nemli ve gÃ¼Ã§lÃ¼ pozisyonlarÄ±ndan biri.

Blinken'Ä±n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± isimler, Demokrat Parti'nin dÄ±ÅŸ politika konusundaki tutumunun en Ã¶nemli temsilcileri arasÄ±nda gÃ¶steriliyor. Demokrat Parti'nin dÄ±ÅŸ politika anlayÄ±ÅŸÄ±nda Trump'Ä±n ABD'yi dÃ¼nyanÄ±n geri kalanÄ±ndan geri Ã§ekme uygulamalarÄ±nÄ±n aksine uluslararasÄ± kurumlara Ã¶nem verilmesi, mÃ¼ttefiklerle yakÄ±n iliÅŸkiler kurulmasÄ± ve askeri mÃ¼dahaleler konusunda temkinli bir yaklaÅŸÄ±m benimsenmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Bu ekolÃ¼n temsilcileri arasÄ±nda gÃ¶sterilen Blinken, daha Ã¶nce eski ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obama dÃ¶neminde dÄ±ÅŸiÅŸleri bakan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.

New York Times'Ä±n haberine gÃ¶re yaklaÅŸÄ±k 20 yÄ±l boyunca Biden ile beraber Ã§alÄ±ÅŸan Blinken'Ä±n Ã¶nceliÄŸi ABD'nin gÃ¼venilir bir mÃ¼ttefik olarak uluslararasÄ± anlaÅŸmalar ve kurumlar iÃ§indeki yerini saÄŸlamlaÅŸtÄ±rmak olacak.

BunlarÄ±n baÅŸÄ±nda da Paris Ä°klim AnlaÅŸmasÄ± ve Ä°ran ile yapÄ±lan nÃ¼kleer anlaÅŸmaya geri dÃ¶nÃ¼lmesi geliyor.

Blinken, bu yaz yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada ABD'nin iklim ya da koronavirÃ¼s gibi sorunlarla ne kadar gÃ¼Ã§lÃ¼ olursa olsun tek baÅŸÄ±na mÃ¼cadele edemeyeceÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti. Biden, eski BaÅŸkan adayÄ± ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± John Kerry'i de iklim konusundaki Ã¶zel temsilcisi yapmaya hazÄ±rlanÄ±yor.

Obama dÃ¶neminde Orta DoÄŸu politikasÄ±yla yakÄ±ndan ilgilenen Blinken, Ã‡in konusunda da politika deÄŸiÅŸikliÄŸinden yana.

Temmuz ayÄ±nda Hudson EnstitÃ¼sÃ¼ tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen bir seminerde Trump yÃ¶netiminin izlediÄŸi tek baÅŸÄ±na hareket etme aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± politikalarÄ±n Ã‡in'i gÃ¼Ã§lendirdiÄŸini sÃ¶yleyen Blinken, Biden seÃ§ilirse bilhassa Asya'daki mÃ¼ttefik Ã¼lkelerle iliÅŸkilerin geliÅŸtirilmesi yoluyla ABD'nin Ã‡in ile rekabette yeniden gÃ¼Ã§ kazanmasÄ±nÄ± hedefleyeceÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti.

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