26.09.2020 - 17:12 | | DHA
Son dakika...Afganistan'da bombalı saldırı!
Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti.
Kunduz Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Hicretullah Akbari, basına yaptığı açıklamada, Ali Abad ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
Akbari, saldırıda 2 sivilin yaşamını yitirdiğini, 4 sivilin de yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Teknofest 2020 Ödül Töreni'nde konuştuGelen bir son dakika haberine göre; Bu yıl ilk kez Gaziantep'te düzenlenen Havacılık,Uzay ve Teknoloji Festivali'ne((TEKNOFEST2020) katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarışmada dereceye giren gençleri ziyaret ederek, yapılan projelerine imza attı. Erdoğan'ın ödül töreninde bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "İHA alanında bugün dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdik. İnşallah benzer başarıyı otomobil ve uçan arabalarda yakalayacağız." ifadelerini kullandı. Erdoğan, gençlere azimli olmalarını nasihat ederken, "Sizler hayallerinizde ısrarcı olursanız geleceğin teknolojilerinin ‘Türk Malı’ damgasıyla tasarlanıp üretileceğine inanıyorum." dedi.