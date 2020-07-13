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13.07.2020 - 12:18 | | AA

Son dakika... Afganistan'da Taliban saldırdı! 14 güvenlik görevlisi öldü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde askeri ve polis karakollarına düzenlediği eş zamanlı saldırılarda 14 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Son dakika... Afganistan'da Taliban saldırdı! 14 güvenlik görevlisi öldü

Kunduz Valiliği Sözcüsü Esmatullah Muradi, basına yaptığı açıklamada, militanların, Kunduz'un İmam Sahip ve Çardere ilçelerindeki askeri ve polis karakollarına silahlı saldırılar düzenlediğini söyledi.

Saldırılarda 14 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 2 güvenlik  görevlisinin yaralandığını ifade eden Muradi, saldırının ardından çıkan  çatışmalarda 3 militanın öldürüldüğünü, 4'ünün de yaralandığını kaydetti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırılarda 19 güvenlik  görevlisinin öldüğü iddia edildi.

 

 

 

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