10.09.2020 - 13:50 | | milliyet.com.tr
Son dakika... Akdeniz'de deprem
Girit Adası açıklarında meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki sarsıntı, yeryüzünün 5,7 kilometre altında gerçekleşti.
Son dakika... Sağlık Bakanı Koca'dan korona vakalarının arttığı kentte yeni açıklamalar...Gelen bir son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van'da yaşanan artış sonrası bölgeye gitti. Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemlerle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Koca, 'Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz corona virüsü salgınında tekrar bir artış yaşanıyor, bugün yeni kararlar açıklanacak' dedi.