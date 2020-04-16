16.04.2020 - 16:30 |
Son dakika... Akdeniz'de tehlikeli kapışma! Rus savaş uçağı ABD jetinin önünü kesti
ABD donanması, bir SU-35 savaş uçağının Akdeniz üzerinde uçan Amerikan keşif uçağı P-8A'ya sekiz metre kadar yaklaştığını duyurdu. Rusya ise 42 dakika süren it dalaşının ardından ABD F-35 jetlerinin Suriye'deki Rus üslerinin üstünde uçtuğunu duyurdu.
ABD Donanması, bir Rus Su-35 savaş uçağının Amerikan P-8A keşif uçağına Akdeniz’de önleme yaptığını açıkladı.
Donanmadan yapılan açıklamada, "Su-35 uçağı yüksek hızda görev uçağımızın önüne doğru 25 fit (8 metre) mesafeden ters uçuş manevrası yaptığından bu önleme tehlikeli olarak değerlendirildi." ifadesine yer verildi.
P-8A uçağının büyük bir türbülansa maruz kaldığı vurgulanan açıklamada, "Önleme yaklaşık 42 dakika sürdü." bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, önlemenin uluslararası sularda yapıldığı ve Rus pilotun sorumsuzca hareket ettiği kaydedildi.
Moskova yönetimi ise, haberin duyulmasından sonra yaptığı açıklamada, Akdeniz'deki kapışmanın ardından bir Amerikan F-35 jetinin Suriye'deki Rus üslerinin üzerinde uçtuğunu duyurdu.
Tekirdağ'dan İstanbul'a giden ara yollar, toprak yığınlarıyla kapatılıyorCorona virüs ile mücadele kapsamında yayımlanan genelgeyle giriş ve çıkışlara kapatılan büyükşehirler arasındaki Tekirdağ'dan İstanbul'a giden ara yollar, jandarma ekiplerince toprak yığınlarıyla kapatıldı. Tekirdağ'ın giriş ve çıkışlarında ise yoğun güvenlik önlemleri sürüyor.