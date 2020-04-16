Son dakika... Akdeniz'de tehlikeli kapışma! Rus savaş uçağı ABD jetinin önünü kesti

ABD Donanması, bir Rus Su-35 savaş uçağının Amerikan P-8A keşif uçağına Akdeniz’de önleme yaptığını açıkladı.

Donanmadan yapılan açıklamada, "Su-35 uçağı yüksek hızda görev uçağımızın önüne doğru 25 fit (8 metre) mesafeden ters uçuş manevrası yaptığından bu önleme tehlikeli olarak değerlendirildi." ifadesine yer verildi.

P-8A uçağının büyük bir türbülansa maruz kaldığı vurgulanan açıklamada, "Önleme yaklaşık 42 dakika sürdü." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, önlemenin uluslararası sularda yapıldığı ve Rus pilotun sorumsuzca hareket ettiği kaydedildi.

Moskova yönetimi ise, haberin duyulmasından sonra yaptığı açıklamada, Akdeniz'deki kapışmanın ardından bir Amerikan F-35 jetinin Suriye'deki Rus üslerinin üzerinde uçtuğunu duyurdu.