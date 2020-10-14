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14.10.2020 - 14:49 | | AA

Son dakika: Aliyev işgalden kurtarılan bölgeleri açıkladı!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan ordusunun 8 köyü Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını duyurdu.

Son dakika: Aliyev işgalden kurtarılan bölgeleri açıkladı!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 8 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını açıkladı.

Aliyev, Twitter hesabından, "Kahraman Azerbaycan ordusu Fuzuli ilinin Karadağlı, Hatunbulak, Karakollu, Hocavend ilinin Bulutan, Melikcanlı, Kemertük, Teke, Tağaser köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

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