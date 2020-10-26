Son dakika... Aliyev: Listesi bizde var

Azerbaycan lideri İlham Aliyev, Pazartesi günü bir ulusa sesleniş konuşması yapıyor. Aliyev, "Biz esirlerin, cenazelerin değiştirilmesi için ateşkese razı olduk. Ermenistan birkaç dakika geçtikten sonra ateşkesi bozdu" ifadesini kullandı.

17 köyün daha kurtarıldığını belirten Aliyev'in konuşmasında öne çıkan cümleler şöyle:

- Ateşkes isteyenler Ermenistan'a silahlar gönderiyor. Listesi bende var. Ateşkesi isteyen niye silah gönderir.

- Ermenistan destekçileri size diyorum. Kurtarmak istiyorsanız Ermenistan devletini söyleyin ki çıksın topraklarımızdan. Bir sözünüzle çıkar.

- Ermenistan'ın 252 tankı imha edildi, 53 tankı ele geçirildi. 6 adet S-300 sistemi imha edildi. Soruyorum, nereden geliyor bunların parası?