15.10.2020 - 16:43 |
Son dakika... Aliyev'den net mesaj: Türkiye dünya çapında büyük bir güç
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın saldırılarına ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin dünya çapında bir güç olduğunu belirten Aliyev, 'Türkiye ile iş birliğimiz artacak' dedi.
NTV'de konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev şu açıklamaları yaptı;
Ermenistan ateşkese uymuyor. Paşinyan yalancı biridir. Biz ilerliyoruz, topraklarımızı geri alıyoruz. Ermeni halkı bilmelidir, en doğru haberi biz veriyoruz! Ermeni halkı gerçeği öğrenmek istiyorsa bize kulak versin.
Ermenistan Karabağ'ı talan etti, göçmenlerimiz dönecek.
Türkiye dünya çapında büyük bir güç. Türkiye ile iş birliğimiz artacak.
Toprak bütünlüğümüz sağlanmalı, Ermenistan ikna edilmeli. Anlaşma olmazsa Azerbaycan ordusunun zafer yürüyüşü devam edecek.
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