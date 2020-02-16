16.02.2020 - 13:42 | | AA
Son dakika | Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan Berlin Konferansı açıklaması
Gelen son dakika haberine göre Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ''(Münih'teki Libya toplantısı) Tüm taraflar Berlin Konferansı'ndaki hedefleri tekrar teyit etti'' açıklamasında bulundu.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ''(Münih'teki Libya toplantısı) Tüm taraflar Berlin Konferansı'ndaki hedefleri tekrar teyit etti'' dedi.
Rüzgarla yerden havalanan kontrplak adamın kafasına çarptıİngiltere, Ciara Fırtınası'ndan sonra Dennis Fırtınası'nın etkisi altına girdi. Fırtına sırasında havalanan 9 kiloluk kontrplak adamın başına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle adam yere yığıldı. Olay bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.