MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika | Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan Berlin Konferansı açıklaması
ABONE OL
16.02.2020 - 13:42 | | AA

Son dakika | Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan Berlin Konferansı açıklaması

Gelen son dakika haberine göre Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ''(Münih'teki Libya toplantısı) Tüm taraflar Berlin Konferansı'ndaki hedefleri tekrar teyit etti'' açıklamasında bulundu.

Son dakika | Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan Berlin Konferansı açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ''(Münih'teki Libya toplantısı) Tüm taraflar Berlin Konferansı'ndaki hedefleri tekrar teyit etti'' dedi.

    Rüzgarla yerden havalanan kontrplak adamın kafasına çarptıİngiltere, Ciara Fırtınası'ndan sonra Dennis Fırtınası'nın etkisi altına girdi. Fırtına sırasında havalanan 9 kiloluk kontrplak adamın başına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle adam yere yığıldı. Olay bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Nişantaşı'nda motosikletlinin yayaya çarpması kamerada

    Nişantaşı'nda motosikletlinin yayaya çarpması kamerada

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme Meclis'e geliyor...

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme Meclis'e geliyor...

    CNN TÜRK ekibi düşürülen rejim helikopterinin enkazını görüntüledi

    CNN TÜRK ekibi düşürülen rejim helikopterinin enkazını görüntüledi

    İşte en çok beğenilen motorlar

    İşte en çok beğenilen motorlar

    Sıradaki Haber