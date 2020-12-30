30.12.2020 - 11:06 | | AA
Son dakika: Astrazeneca - Oxford aşısına İngiltere'den ilk onay!
Son dakika haberine göre, AstraZeneca ve Oxford tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı, İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Dairesi (MHRA) tarafından onaylandığı açıklandı.
AZD1222 kod adlı aşı, İngiliz-İsveç ilaç devi AstraZeneca'nın desteğiyle Oxford Üniversitesi'nde geliştirililen aşının Birleşik Krallık'ta üretileceği açıklanırken piyasa sürülen ilk aşılar Avrupa'da kullanılacak.
Geçtiğimiz gün AstraZeneca CEO’su Pascal Soriot, Oxford Üniversitesi ile birlikte geliştirilen corona virüs aşısının Covid-19’a karşı yüzde 95 koruyacağını ve Pfizer/BioNtech ile Moderna aşıları kadar etkili olacağını açıklamıştı.
Eski meclis üyesi kadının parmakları kırıldıBakırköy Belediyesi eski Meclis Üyesi İlknur Meral, Bakırköy’de evinin bulunduğu parselin satıldığı toplantıya alınmadı. Kapıda darp edildiğini iddia eden Meral’in serçe ve yüzük parmağı kırıldı. Meral’in çığlık çığlığa yerde kaldığı anların görüntüsü sosyal medya hesaplarında paylaşılınca çok sayıda tepki geldi.