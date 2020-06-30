Son dakika... Avrupa Birliği ilan etti, Türkiye listede yok

Avrupa Birliği, 1 Temmuz'dan itibaren yeni seyahat kurallarını açıkladı.

Yarından itibaren 15 ülkeden AB sınırlarına seyahate izin verildi. Bu ülkeler Cezayir, Avustralya, Gürcistan, Japonya, Kanada, Fas, Karadağ, Yeni Zelanda, Ruanda, Sırbistan, Güney Kore, Tayland, Tunus ve Uruguay. Çin ise bazı kurallar altında listeye dahil edildi.

Kısıtlamaların kaldırılacağı listede ABD, Brezilya, Rusya ve Türkiye gibi ülkeler yer almadı.

Koronavirüs salgınını durdurmak için İrlanda dışındaki tüm AB ülkeleri ile İsviçre, Norveç, Liechtenstein ve İzlanda, Mart ayı ortasında birlik içinde zorunlu olmayan seyahatleri yasaklama kararı almıştı.