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11.02.2020 - 17:20 | | AA

Son dakika... Avrupa Parlamentosu'ndan Türk bayrağı yırtan Yunan vekile ceza

AP, Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Lagos'a ödenek kesintisi ve 4 gün parlamento faaliyetlerine katılmama cezası verdi

Son dakika... Avrupa Parlamentosu'ndan Türk bayrağı yırtan Yunan vekile ceza

Avrupa Parlamentosu'nda Türk bayrağı yırtan faşist Yunan milletvekili için bugün karar verildi. AP, Lagos'a ödenek kesintisi ve 4 gün parlamento faaliyetlerine katılmama cezası verdi.

Ceza yazan polise kızdı: "Seninle çok pis uğraşacağım"Balıkesir’in en işlek caddelerinden birisi olan Anafartalar Caddesi üzerinde aracı ile ikinci sıraya park eden genç kadın, polisle tartıştı. Ceza makbuzuna imza atmayan ve polisi şikayet edeceğini söyleyen kadın, "Çok samimi söylüyorum. Seninle çok pis uğraşacağım" diyerek olay yerinden ayrıldı. Vatandaşlar ise olup biteni meraklı gözlerle izledi.
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