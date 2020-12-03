Son dakika... Azerbaycan: Dağlık Karabağ savaşında 2783 asker yaşamını yitirdi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan resmi açıklama şöyle:

"Ermenistan'ın 27 Eylül 2020'de ülkemize yönelik bir sonraki askeri saldırısına cevaben Azerbaycan Cumhuriyeti Başkomutanı önderliğinde Azerbaycan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri, topraklarımızı işgalden kurtarmak için Vatanseverlik Savaşı başlattı.

Azerbaycan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri personeli, Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda kahramanca ve yiğitçe savaşmış, Ermenistan silahlı kuvvetlerine ezici darbeler indirmiş, Ermenistan tarafından işgal edilmiş topraklarda yıllarca inşa edilen karmaşık tasarımlı mühendislik tahkimatlarını ve bunker sistemlerini tahrip etmiştir. yayınlandı.

Cesur ve korkusuz askerlerimiz ve subaylarımız, stratejik yüksekliklerin çoğuna, Ermeni silahlı kuvvetlerinin elindeki elverişli savaş pozisyonlarına, çok sayıda topçuya, roket güdümlü el bombalarına ve havanlara, zorlu coğrafi rahatlama ve iklimde savaşarak Ermenistan'ı yenmeyi başardılar.

Karabağ'ın tacı olan Şuşa'nın kurtuluşu, dünya savaşı tarihindeki eşsiz askeri operasyonlardan biridir.

Yaklaşık 30 yıldır özlemini çektiğimiz topraklarımız, şehitlerimizin kanı ve canı pahasına işgalden kurtuldu. Muharebe harekat planlarının son derece profesyonelce hazırlanması, yüksek teknolojilerin uygulanması, farklı birlik türlerinin etkin koordinasyonu, havada mutlak üstünlük, manevra kabiliyeti ve ordumuzun diğer taktik ve stratejik avantajları personel saflarındaki kayıplarımızı önemli ölçüde azaltmıştır. Ancak savaş kayıpsız değildir.

Silahlı Kuvvetlerimizin 2783 askeri savaşta öldürüldü. Bunların arasında 103 askerin DNA analiziyle belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor. 100'den fazla asker kayıp. Onları bulmak ve ailelerini bilgilendirmek için gerekli önlemler alınıyor. Şu anda 1245 asker sağlık kurumlarında tedavi ediliyor.

Düşen askerlerin isimleri, doğum tarihleri, rütbeleri ve yolları hakkında ek bilgiler kamuoyuna sunulacaktır. İlgili devlet kurumlarının çalışanlarından oluşan bir komisyon bu yönde çalışıyor.

Tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin! Şehitlerimizin ruhları önünde eğiliyoruz!"