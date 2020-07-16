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16.07.2020 - 15:50 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Azerbaycan Dışişleri Bakanı kovuldu

Ermenistan'la sınır hattında çatışmalara giren Azerbaycan'daki görevden almayı, uluslararası haber ajansları 'son dakika' koduyla duyurdu.

Son dakika... Azerbaycan Dışişleri Bakanı kovuldu

12 Temmuz'dan bu yana Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmaların sürdüğü Kafkasya'da, bugün sürpriz olmayan bir kovulma haberi geldi.

Azerbaycan lideri İlham Aliyev'in Çarşamba günü 'Ortada yok' diyerek eleştirdiği Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov, bugün koltuğunu bırakmak zorunda kaldı.

Aliyev, bakanlar kurulu toplantısının ardından "Dışişleri ne yapıyordu? Neredeydi? 12 Temmuz’daki olaydan sonra hepimiz iş yerindeydik. Başbakan iş yerindeydi, ben sabaha kadar iş yerindeydim. Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı, İçişleri Bakanı, istihbarat servisleri... Ama Dışişleri Bakanı’nı bulamadım" demişti.

Azeri yetkililer, Dışişleri Bakanı'nın evden çalıştığını bildirmişti.

Elmar Memmedyarov, son olarak Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la Tovuz bölgesindeki çatışmaları görüşmüştü.

Son yılların en şiddetli çatışmasının gerçekleştiği yer Dağlık Karabağ değil, iki ülkenin de kuzeyi. Şimdiye kadar aralarında bir tümgeneralin de olduğu 11 Azeri asker ile bir sivil hayatını kaybetti. Ermenistan tarafında ise aralarında yüksek rütbeli subayların da olduğu dört asrer Azeri ordusu tarafından öldürüldü.

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