Son dakika! Azerbaycan ilerleyişine devam ediyor! 6 köy daha kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 6 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını açıkladı.

Aliyev, Twitter hesabından, "Kahraman Azerbaycan ordusu Fuzuli ilinin Arış, Cebrail ilinin Doşulu, Hocavend ilinin Edişe, Düdükçü, Edilli, Çiraguz köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

ERMENİSTAN MEZARLIĞI VURDU

Ermenistan, Azerbaycan'ın Terter kentinde mezarlık ziyaretindeki sivilleri vurdu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, saldırıda üç sivilin öldüğünü, üçünün de yaralandığını bildirdi.

MSB'DEN AÇIKLAMA: DUR DENİLMELİ

Ermenistan’ın işlediği savaş ve insanlık suçlarını tüm dünyaya duyurmaktan geri durmayacağız. Yerleşim yerlerini hedef alan, misket bombası ve fosfor bombası kullanan Ermenistan şimdi de mezarlığa ziyarete gelen sivilleri vurdu. Ermenistan’ın bu caniliklerine artık dur denilmeli!