Son dakika... Azerbaycan işgalden kurtardı, Aliyev duyurdu!

Dağlık Karabağ'daki Azerbaycan-Ermenistan savaşını anbean canlı blogla aktarıyoruz.

16:40 : Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından "Sahada ve dünya kamuoyunda itibarını hızla kaybeden Ermenistan'ın sınıra yaklaşık 70 km uzaklıktaki Gence şehrinde sivilleri hedef alması bir insanlık suçudur. Masumların canına kasteden bu alçakça saldırıyı lanetliyor, kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum." mesajını paylaştı.

15.55 : Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cebrail kenti ve birkaç köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını duyurdu.

15:40 : Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Fransa'nın Minsk Grubu Eş Başkanı Stephane Visconti bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

15:25: Azeri haberi ajansı APA, Ağcabedi, Ağdam ve Barda kentlerindeki yerleşim yerlerinin Ermeni güçleri tarafından ağır top atışına tutulduğunu, saldırıda yaralananların olduğunu kaydetti.

15:15: Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alınan bilgilere göre; Azerbaycan ordusu Büyük Mercanlı, Maralyan ve Şeybey köylerinden sonra Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail kentini de işgalden kurtardı" denildi.

15:00 : Azeri haberi ajansı APA, Dağlık Karabğ'ın siyasi lideri Arayik Harutyunyan'ın hakim karşısına çıkartılması için uluslararası kurumlara başvuru yapılacağını bildirdi.

14.45 : Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan ordusunun misket bombaları kullandığını söyledi. Söz konusu bombalar, uluslararası hukuka göre yasaklı.

13:55 : Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni zırhlılarının vurulduğu görüntüleri paylaştı.

13: 37 : Azeri haber ajansı APA, Lübnan, Suriye ve Latin Amerika'dan gelen savaşçıların Ermenistan saflarında Azerbaycan'a karşı savaştığını duyurdu.

13.35 : Türkiye Dışişleri Bakanlığı, bugün Gence saldırısına ilişkin bir resmi açıklama yaptı:

"Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın ikinci büyük kenti Gence’de sivil halkı hedef alan bugünkü saldırıları, Ermenistan’ın hukuk tanımaz tutumunun yeni bir tezahürüdür. Bu saldırıları kınıyoruz. İşgal ettiği Azerbaycan topraklarında yenilgiyle yüzleşen Ermenistan, başta Cenevre Sözleşmeleri olmak üzere insancıl hukukun tüm ilkelerini ihlal ederek, işgal ettiği için çatışmalara sahne olan bölgelerin ötesinde de sivil yerleşim alanlarına saldırmaktadır. Bu saldırılar, Ermenistan’ın içine düştüğü çaresizliğin ve yasadışı işgalini sürdürmek için insanlık suçu işlemekten geri kalmayacağının göstergesidir. Baştan beri söylediğimiz üzere, Ermenistan bölgedeki barış ve istikrarın önündeki en büyük engeldir.

Ermenistan’ın provokasyonuna gelmeyeceğini, uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa hakkını uluslararası tanınmış sınırları içinde kullandığını ve sivil halka zarar gelmemesi için mümkün olan tüm gayreti göstermekte olduğunu beyan eden Azerbaycan'ın bu tutumunu destekliyoruz."

13:30 : BBC'ye konuşan Gence sakinleri şehre bir roketin daha düştüğünü söyledi.

12:20: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bugün katıldığı Başkent Kulisi programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında Türkiye'nin her daim Azerbaycan'ın yanında olduğunu vurgulayan Kalın, "Biz ne Azerbaycan, ne Ermenistan ne de Karabağ topraklarına girdik. Tabii ki Azerbaycan'ın yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz. Karabağ sorununda, Ermenistan Azerbaycan topraklarını işgalden vazgeçmelidir. Sorunun çözümü bu kadar basit." dedi.

12:00 : Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermeni güçlerinin saldırılarında Gence'de bir sivilin öldüğünü dört sivilin de yaralandığını duyurdu.

11:30 : Bakü şehrindeki reklam panolarında SİHA'larin bombaladığı araçların görüntüleri yayınlanıyor.

11: 00 : Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın Terter, Beylegan ve Gence kentlerindeki yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırılarda 22 kişinin öldüğünü, 74 kişinin yaralandığını duyurdu.

10:55 : Ermenistan Gence kentindeki yerleşim bölgelerine füzelerle saldırdı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın rt'lediği bir videoda görüntüler paylaşıldı. Paylaşılan mesaja göre dört Ermeni füzesi kenti vurdu.

10:10 : Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın tüm uyarılara rağmen sivil yerleşimleri vurmaya devam ettiğini duyurdu. Bakanlık gerekli önlemlerin alınacağını vurguladı.

10:00 : Azerbaycan Savunma Bakanlığı, dün cephede şiddetli çatışmaların devam ettiğini belirtirken, Terter yöresine bağlı Sugovushan ve Taliş yerleşimlerinin, Fizuli yöresine bağlı Aşağı Abdurrahmanly köyü ve Mehdili, Çakırlı, Aşağı Maralyan, Şeybey, ve Cebrayil bölgesinin Guyjag köylerinin işgalden kurtarıldığını açıkladı.

09:30 : Ermeni ordusu Beylegan kentini bombaladı. Bombardımanda iki kız kardeş hayatını kaybetti.

09:10 : Azerbaycan Savunma Bakanlığı, uluslararası organizasyonlar tarafından defalarca uyarılan Ermenistan'ın Ballija'ya yerleştirdiği askeri birliklerle sivilleri vurmaya devam ettiğini açıkladı.

09: 00 : Bakanlık işgalden kurtarılan Taliş kasabasının görüntülerini paylaştı.