28.10.2020 - 15:46 | | AA
Son dakika: Azerbaycan ordusu 13 köyü Ermenistan işgalinden kurtardı
Son dakika haberine göre, Azerbaycan ordusunun 13 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığı bildirildi.
Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu açıldıAvrupa yakasının ilk sürücüsüz metro hattının 1. etabı olan M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı bugün ilk sürüşünü yaptı. 10 gün boyunca ücretsiz hizmet verecek olan metroya, güzergahı olduğu için binenler kadar, merakından binen yolcularda vardı. Yolculardan Selahattin Şimşek, "İlk olduğu için merak ettim bindim. Normalde kullandığım bir güzergah değil ama ilk defa binmek için, görmek için geldim. Tedbirliyiz maskemizi taktık geldik" dedi.