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23.01.2021 - 16:48 |

Son dakika: Azerbaycan'da deprem! Büyüklüğü...

Son dakika gelen habere göre Azerbaycan'da 4.3 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi.

Son dakika: Azerbaycan'da deprem! Büyüklüğü...

Türkiye saatine göre 16.23'te meydana gelen depremin derinliği 5 kilometre olarak açıklandı.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Otomobilin üzerinde kanlı kefen polisi alarma geçirdiİstanbul Esenyurt'a, modifiyeli otomobilinin rüzgarlığı üzerinde kanlı kefen olan manken yerleştiren araç polisi alarma geçirdi. Özcan Tuncer, adlı sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kanlı kefenle modifiye yapılan otomobil ise trafikten men edildi. Tuncer, ilgi çekmek için yaptım dese de ceza yemekten kurtulamadı.
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