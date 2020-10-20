Ä°srail DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gabi Ashkenazi, BAE'den Ä°srail'e yapÄ±lan ilk Ã¼st dÃ¼zey ziyaretteki heyetle Ã§alÄ±ÅŸma yemeÄŸinde bir araya geldi.Â

BAE DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± DanÄ±ÅŸmanÄ± Ã–mer Saif GobaÅŸ, BAE DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Abdullah bin Zayed Al Nahyan'Ä±n Ä°srail'de bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik aÃ§mak iÃ§in gÃ¶nderdiÄŸi mektubu Bakan Ashkenazi'ye sundu.Â

Bin Zayed, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin geliÅŸmesine verdiÄŸi destekten dolayÄ± Ashkenazi'ye teÅŸekkÃ¼r ederken, Ä°srail'in de kÄ±sa sÃ¼rede Abu Dabi'de bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini aÃ§masÄ±nÄ± umduÄŸunu belirtti.Â

Ä°srail ile BAE arasÄ±nda, 15 EylÃ¼l'de Beyaz Saray'da dÃ¼zenlenen tÃ¶renle iliÅŸkileri normalleÅŸtirme anlaÅŸmasÄ± imzalanmÄ±ÅŸtÄ±.

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