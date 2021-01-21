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21.01.2021 - 11:11 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Bağdat'ta çarşıda patlama

Irak polisi, başkentte bugün gerçekleşen intihar saldırısında en az üç kişinin öldüğünü ve 16 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Son dakika... Bağdat'ta çarşıda patlama

Irak'ın başkenti Bağdat, bugün kent merkezindeki bir patlamayla sarsıldı.

Tayaran Meydanı'ndaki bir çarşıda düzenlenen intihar saldırısında en az üç kişinin öldüğü bildiriliyor. Reuters haber ajansı, polis ve sağlık ekiplerinden aldığı bilgiye göre patlamada en az 16 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Bağdat polisi, hayli kalabalık olan çarşıyı kana bulayan saldırıda can kaybının artabileceğini, bazı yaralıların durumunun ciddi olduğunu açıkladı.

Filmden etkilendi! Gören telefona sarılıyorBir zamanlar özellikle gençlerin ilgi gösterdiği Fransız polisiye komedi filminin meşhur 'Taksi'sinin bir benzeri Trabzon'da yapıldı. 1998 yılı yapımı olan filmde başrol oyuncusunun kullandığı modifiyesi ile dikkatleri üzerine çeken otomobili Trabzon sokaklarında görenler büyük şaşkınlık yaşıyor.
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