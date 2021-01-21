Son dakika... Bağdat'ta çarşıda patlama

Irak'ın başkenti Bağdat, bugün kent merkezindeki bir patlamayla sarsıldı.

Tayaran Meydanı'ndaki bir çarşıda düzenlenen intihar saldırısında en az üç kişinin öldüğü bildiriliyor. Reuters haber ajansı, polis ve sağlık ekiplerinden aldığı bilgiye göre patlamada en az 16 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Bağdat polisi, hayli kalabalık olan çarşıyı kana bulayan saldırıda can kaybının artabileceğini, bazı yaralıların durumunun ciddi olduğunu açıkladı.