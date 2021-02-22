Son dakika... Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye roketli saldırı düzenlendi!

Hükümete bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, Yeşil Bölge'ye 2 roketle düzenlenen saldırıda herhangi bir zayiatın olmadığı belirtildi.
Açıklamada, saldırının kim tarafından düzenlendiğine ilişkin ise bilgi verilmedi.
Bağdat'ın merkezinde bulunan korunaklı Yeşil Bölge'de, ABD Büyükelçiliği ve diğer bazı yabancı misyon temsilcilikleri ile hükümet binaları bulunuyor.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 22 Şubat 2021 )Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 118 bin 816 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 104 kişinin testi pozitif çıktı, 78 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1189 oldu, 5 bin 690 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 529 bin 450'ye yükseldi. Vaka sayısı 8 binin üzerine çıktı.