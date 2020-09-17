17.09.2020 - 10:27 |
Son dakika: Bakan Çavuşoğlu Alman mevkidaşı ile görüştü
Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile telefonda görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'la Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı.
Çinli firma koronavirüs aşısının yıl sonunda hazır olacağını açıkladıÇin'in koronavirüse karşı geliştirdiği aşı, ilk kez Türkiye'de de denenmeye başlandı. Tam da bu kritik günde Çin merkezli şirketin müdürü Helen Yang, koronavirüs aşısının yıl sonuna kadar hazır olacağını açıkladı.