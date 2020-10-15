15.10.2020 - 10:15 |
Son dakika: Bakan Çavuşoğlu: 'Azerbaycan’ı desteklemeye devam edeceğiz'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi 2020-2021 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuşuyor.
Çavuşoğlu'nun konuşmasının satır başları:
"Türkiye olarak Azerbaycan’ın haklı mücadelesinde hep yanında olduk, olmaya devam edeceğiz."
"Dünyamız koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiriyor. Kardeş ülkelerimize yardım eli uzatıyoruz. 154 ülkeye tıbbi malzeme yardımında bulunduk. Kazakistan'a da ikik kapsamlı yardım gerçekleştirdi."
Kaldırımda can pazarı! Kaçmaya fırsat bile bulamadıİstanbul Bağcılar'da iddiaya göre sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil, park halindeki hafif ticari araca çarptı. Park halindeki araç, çarpmanın etkisiyle kaldırımda bekleyen gençlerin üzerine savruldu. Gençlerin ölümden döndüğü kaza anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.