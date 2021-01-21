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HaberlerDünya Haberleri Son dakika: Bakan Çavuşoğlu ve Borrell'den önemli açıklamalar!
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21.01.2021 - 14:08 | | AA

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu ve Borrell'den önemli açıklamalar!

Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Brüksel'de AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell ile ortak basın toplantısı düzenliyor

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu ve Borrell'den önemli açıklamalar!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif atmosferin oluşturulması önemli. Bunun sürdürülebilir olması için somut adımlar gerekli" ifadelerini kullandı.

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell, ise "Her iki tarafta da (Türkiye-AB) daha iyi bir atmosfer mevcut durumda." dedi.

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