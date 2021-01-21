21.01.2021 - 14:08 | | AA
Son dakika: Bakan Çavuşoğlu ve Borrell'den önemli açıklamalar!
Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Brüksel'de AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell ile ortak basın toplantısı düzenliyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif atmosferin oluşturulması önemli. Bunun sürdürülebilir olması için somut adımlar gerekli" ifadelerini kullandı.
AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell, ise "Her iki tarafta da (Türkiye-AB) daha iyi bir atmosfer mevcut durumda." dedi.