Son dakika: Bakan Çavuşoğlu ve Borrell'den önemli açıklamalar!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif atmosferin oluşturulması önemli. Bunun sürdürülebilir olması için somut adımlar gerekli" ifadelerini kullandı.

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell, ise "Her iki tarafta da (Türkiye-AB) daha iyi bir atmosfer mevcut durumda." dedi.