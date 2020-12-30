30.12.2020 - 10:50 | | AA
Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar!
Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2020 yılına ilişkin dış politika değerlendirme toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
2020 yılına ilişkin dış politika değerlendirme toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "2020'de de önceliğimiz diplomasi oldu, ama tıkandığı yerde sahaya indik, tekrar diyaloğun ve diplomasinin önünü açtık." dedi.
Çavuşoğlu'nun sözlerinden satır başları:
"(Doğu Akdeniz'de) Bize rağmen bir şey yapılamayacağını herkese gösterdik. Ne yapabileceğimizi dost da düşman da gördü."
"Seneye AB ile ilişkilerimizin daha pozitif ortamda yürütülmesi için biz hazırız. AB'nin de hazır olmasını bekliyoruz."
"S-400'ler için ABD ile ortak çalışma grubu oluşturuldu, teknik görüşmeler başladı."
Eski meclis üyesi kadının parmakları kırıldıBakırköy Belediyesi eski Meclis Üyesi İlknur Meral, Bakırköy’de evinin bulunduğu parselin satıldığı toplantıya alınmadı. Kapıda darp edildiğini iddia eden Meral’in serçe ve yüzük parmağı kırıldı. Meral’in çığlık çığlığa yerde kaldığı anların görüntüsü sosyal medya hesaplarında paylaşılınca çok sayıda tepki geldi.