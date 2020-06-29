MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika... Bangladeş'te katliam gibi kaza: En az 23 ölü
ABONE OL
29.06.2020 - 09:52 | | DHA

Son dakika... Bangladeş'te katliam gibi kaza: En az 23 ölü

Son dakika haberine göre, Bangladeş'te feribot kazası meydana geldi. İlk belirlemelere göre 23 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Son dakika... Bangladeş'te katliam gibi kaza: En az 23 ölü

Yetkililer, Bangladeş'in başkenti Dakka yakınlarındaki Buriganga Nehri'nde en az 50 kişi taşıyan bir yolcu vapurunun alabora olduğunu bildirdi. Feribot kazasında ilk belirlemelere göre 23 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Dikkat çeken deprem uyarısı! Böyle gösterdiAntalya'da ve çevresinde 25 yıldır araştırmalar yapan Jeofizik Mühendisi Atakan Yüklü, 70 milyon yıl önce var olan falezlerin olası depremde en çok etkilenecek yer olduğunu söyledi. Yüklü, falezlerde yapılaşma ve sondajdan kaynaklanan çatlak ve kırılmaların depremin etkisini artıracağını kaydetti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul'da tramvaydaki kalabalık, vatandaş kamerasında

İstanbul'da tramvaydaki kalabalık, vatandaş kamerasında

Milyonlar bekliyordu! Ödemeler başladı...

Milyonlar bekliyordu! Ödemeler başladı...

Kredi çekecekler dikkat! İşte notunuzu yükseltmenin yolu

Kredi çekecekler dikkat! İşte notunuzu yükseltmenin yolu

Son dakika... Asker uğurlamalarında dehşet! Yolları kapatıp havaya ateş açtılar

Son dakika... Asker uğurlamalarında dehşet! Yolları kapatıp havaya ateş açtılar

Sıradaki Haber