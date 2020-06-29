29.06.2020 - 09:52 | | DHA
Son dakika... Bangladeş'te katliam gibi kaza: En az 23 ölü
Son dakika haberine göre, Bangladeş'te feribot kazası meydana geldi. İlk belirlemelere göre 23 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Yetkililer, Bangladeş'in başkenti Dakka yakınlarındaki Buriganga Nehri'nde en az 50 kişi taşıyan bir yolcu vapurunun alabora olduğunu bildirdi. Feribot kazasında ilk belirlemelere göre 23 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Dikkat çeken deprem uyarısı! Böyle gösterdiAntalya'da ve çevresinde 25 yıldır araştırmalar yapan Jeofizik Mühendisi Atakan Yüklü, 70 milyon yıl önce var olan falezlerin olası depremde en çok etkilenecek yer olduğunu söyledi. Yüklü, falezlerde yapılaşma ve sondajdan kaynaklanan çatlak ve kırılmaların depremin etkisini artıracağını kaydetti.