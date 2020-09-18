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18.09.2020 - 06:11 | | AA

Son dakika... Beyaz Saray bombayı patlattı! 5 ülke sırada...

Gelen son dakika haberlerine göre; Beyaz Saray, üçü Orta Doğu'dan, ikisi ise bölge dışından olmak üzere beş ülkenin daha İsrail'le ilişkilerini normalleştirmeye çok yakın olduğunu açıkladı.

Son dakika... Beyaz Saray bombayı patlattı! 5 ülke sırada...

 

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Kalemi Mark Meadows, Trump'ın seçim kampanyası için gittiği Wisconsin eyaletinde basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

Meadows, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasındaki normalleşme anlaşmalarının önemine değinerek, "5 ülke daha İsrail'le ilişkilerini normalleştirmeyi ciddi şekilde düşünüyor, bunların üçü bölgeden, ikisi ise bölge dışından." değerlendirmesini yaptı.

Meadows ülke ismi açıklamaktan kaçındı.

TRUMP, BM KONUŞMASI İÇİN NEW YORK'A GİTMEYECEK

Öte yandan Meadows, Trump'ın salı günü Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul görüşmeleri kapsamındaki konuşmasını yapmak üzere New York'a gitmeyeceğini belirtti.

Meadows, Trump'ın BM konuşmasını Washington'da kalıp Beyaz Saray'dan yapacağını dile getirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yılki BM Genel Kurul toplantıları büyük oranda sanal gerçekleştirilecek.

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