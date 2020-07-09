09.07.2020 - 22:18 | | AA
Son dakika... Beyaz Saray'da corona virüs alarmı
Gelen son dakika haberlerine göre; Beyaz Saray'da pazartesi günü ve dün düzenlenen basın brifinglerine katılan bir muhabirde yeni tip corona virüs (covid-19) tespit edilmesi endişeye yol açtı.
ABD'de vaka sayıları son günlerde rekor seviyeye ulaşırken, Beyaz Saray basın ekibinde de Kovid-19 alarmı verildi.
Beyaz Saray Muhabirleri Derneğinden yapılan yazılı açıklamada, pazartesi ve çarşamba günü düzenlenen basın brifinglerine katılan bir muhabirin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Söz konusu muhabirin kimliği saklı tutulurken, bu kişinin Beyaz Saray'da bulunduğu sürede maske taktığı ve hastalık belirtisi göstermediği aktarıldı.
Beyaz Saray'da Kovid-19 önlemleri çerçevesinde sadece belirli basın kuruluşlarında çalışan muhabirlerin yerleşkeye girmesine izin veriliyor ve yerleşkeye gelen muhabirlere günlük olarak Kovid-19 testi yapılıyor.
Bakan Akar'ı Kiev'de duygulandıran "not"Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de 33 Türk askerinin şehit olduğu saldırının ardından Ukraynalı yaşlı bir kadının Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğinin kapısına karanfil ile bıraktığı, Türk askerine başarı dilediği notu okuyarak, "Türkiye ve Ukrayna arasındaki dostluğun en güzel örneği." dedi.