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04.02.2021 - 23:02 | | AA, milliyet.com.tr

Son dakika... Biden 'Rusya karşısında artık boyun eğmeyeceğiz' dedi

Biden, Trump dönemine atıf yaparak, "Rusya'nın agresif eylemleri karşısında ABD'nin boyun eğdiği günlerin sona erdiğini" söyledi.

Son dakika... Biden 'Rusya karşısında artık boyun eğmeyeceğiz' dedi

ABD Başkanı Joe Biden, Trump dönemine atıf yaparak, "Rusya'nın agresif eylemleri karşısında ABD'nin boyun eğdiği günlerin sona erdiğini" söyledi.

Biden, Almanya'dan asker çekme sürecini askıya aldığını belirtti.

Sığınmacı kabul programını onayladığını kaydeden Biden, sığınmacı limitini 125 bine çıkartacağını duyurdu.

Yemen'deki savaşın artık sona ermesi gerektiğini vurgulayan ABD Başkanı, Suudi Arabistan'a egemenliğini ve sınırlarını koruması için destek vermeye devam edeceğini ifade etti.

Myanmar'daki darbeye de değinen Joe Biden, ordunun çekilmesi ve hak savunucuları, aktivist ve yetkililerin serbest bırakılması gerektiğini kaydetti.

 

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