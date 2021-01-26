Son dakika... Biden'dan Filistin açıklaması!

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, bir önceki başkan Donald Trump döneminde askıya alınan Filistin'e yardımları yeniden başlatacağını ve iki devletli çözüm için çalışacağını bildirdi.

ABD, UNRWA'YA MALİ YARDIMLARI TAMAMEN DURDURMUŞTU

2018 yılında Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) sağladığı 365 milyon dolarlık yardımın ilk etapta 300 milyon dolarını kesen ABD, birkaç ay sonra da UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı almıştı.

Dönemin ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ABD'nin UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını bildirmişti.

Nauert, ocak ayında ABD'nin ajansa yaptığı 60 milyon dolarlık katkıdan sonra "artık bu yükün büyük kısmını tek başlarına taşımayacaklarını açıkça dile getirdiklerini" kaydetmişti.

UNRWA, BM Genel Kurulu tarafından 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kuruldu. Halihazırda Filistin içinde ve dışında 5,9 milyon Filistinli mülteci bulunuyor.