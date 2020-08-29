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29.08.2020 - 11:46 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Birleşik Arap Emirlikleri'nden yeni adım

Dubai yönetimi, skandal uzlaşmanın ardından bu kez İsrail ürünlerine uygulanan boykotu kaldırdı ve ekonomik anlaşmalara izin verdi.

Son dakika... Birleşik Arap Emirlikleri'nden yeni adım

Ayrıntılar geliyor...

Kayan çekiciyi tutumaya çalıştı, kurtarmak için geldiği araca çarptıBursa'da dik bir yokuşta kalan aracı çekmek için gelen çekici, kendi aracının kontrolden çıkmasıyla kurtarmak istediği araca çarptı. Çekici operatörünün kayan aracını tutmaya çalıştığı ve kurtarmak istediği araca çarpması saniye saniye kaydedildi.
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