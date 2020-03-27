Son dakika! Boris Johnson corona virüse yakalandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın corona virüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Johnson'ın 'hafif belirtiler' gösterdiği ve kendisini karantinaya aldığı, koronavirüs salgınına karşı mücadelede hükümete başkanlık etmeye devam edeceği belirtildi.

Konuyla ilgili olarak Twitter'da görüntülü bir mesaj paylaşan Johnson, "Hafif corona virüs semptomları, yani ateş ve sürekli öksürük ortaya çıktı" dedi.

Bunun üzerine test yaptırdığını ve sonucun pozitif çıktığını belirten Johnson şöyle devam etti: "Evden çalışıyorum, kendimi izolasyona aldım. Yapılacak doğru şey budur. Teknolojinin sihirbazlıkları sayesinde ekibimle iletişim halinde olmaya ve virüse karşı ulusal mücadelenin başında yer almaya devam edebilirim."

İngiliz medyası, Maliye ve Sağlık bakanlarının da kendilerini karantinaya alacağını aktarıyor.