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23.06.2020 - 12:57 | | AA

Son dakika... Bosna Hersek ve Sırbistan'da taşkın ve heyelan meydana geldi

Balkan ülkeleri Bosna Hersek ile Sırbistan'da iki gündür aralıksız devam eden yağmur nedeniyle nehirler taştı, bazı bölgelerde heyelanlar meydana geldi.

Son dakika... Bosna Hersek ve Sırbistan'da taşkın ve heyelan meydana geldi

Bosna Hersek'in Olovo şehrinde Krivaja Nehri'nin taşması sonucu birçok  ev, iş yeri ve tarım arazisi sular altında kalırken, şehirde afet durumu ilan  edildi.

Zivinice şehrinde de taşan nehir bir evi yıkarken, Kladanj-Zivinice  yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle de yol araç trafiğine kapatıldı.

Sırbistan'ın orta ve güney kesimlerinde etkili olan yağmur nedeniyle  700'den fazla evin zarar gördüğü belirtildi.

Yerel medyada çıkan haberlerde, kara yolu ulaşımının birçok yerde  kesintiye uğradığı aktarılırken, Ibar Nehri'nde su seviyesinin artması nedeniyle  nehrin üzerinde kafe ve restoranların da akıntıya kapıldığı bildirildi.

Birçok yerde taşkınlar nedeniyle köprü ve yollar yıkılırken, çok  sayıda kişinin tahliye edildiği ifade edildi.

 

 

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