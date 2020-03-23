Son dakika... Bu fotoğrafa iyi bakın!

Yeryüzünde neredeyse her iki saniyede bir insana bulaşan corona virüs salgınının önüne geçilemezken, vaka sayısı 350 bine, can kayıpları da 15 bine yaklaştı. Mart ayı bitmeden dünyada Covid-19'a yakalananların sayısının yarım milyonu geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.

12.00 : İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'ye seslenerek eğer corona virüs salgınında yardımcı olmak isteniyorsa yaptırımların kaldırılmasını istedi.

Televizyon konuşmasında "ABD liderleri yalan söylüyor" diyen Ruhani, "Eğer İran'a yardım etmek istiyorsanız, tüm yaptırımları iptal edin. Sonra bir corona virüs salgını anlaşması yapabiliriz. İran'ın petrol ihracatını engellediniz, bankalarının para transferini durdurdunuz. Yardım teklifiniz tarihteki en büyük yalan" ifadesini kullandı.

İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney, dün Washington'dan gelen yardım önerisini reddettmişti.

Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise, Twitter hesabından "İran halkı, yasa dışı ABD yaptırımlarının kaldırılması yönünde çağrıda bulunan küresel hükümet ve sivil toplum liderlerinin kampanyasını takdir ediyor. ABD, dinlemiyor, Covid-19'a karşı küresel mücadeleyi engelliyor. Tek çözüm, ABD'nin toplu cezalandırma yöntemine karşı çıkmaktır. Ahlaki ve pratik tedbirlerin uygulanması zorunludur" mesajını paylaştı.

Salgın nedeniyle her gün 100'ü aşkın insanın öldüğü İran'da vaka sayısı 21 bin 638'i buldu. Toplam can kaybı 1685.

11.50 : Rusya'daki vakalar 71 artışla 438'e yükseldi. Başkent Moskova'da 65 yaş ve üzerindekilerin sokağa çıkmaları yasaklandı.

11.45 : Afrika ülkesi Burkina Faso'da dört bakanın ardından ABD Büyükelçisi Andrew Young'un da test sonuçları pozitif çıktı.

Büyükelçi Young, Twitter hesabından büyükelçilik çalışanlarının karantinaya alındığını duyurdu.

11.40 : Filipinler'de bir günde sekiz can kaybı var. Şimdiye kadar 33 insanın yaşamını yitirdiği ülkede yeni tespit edilen 82 hastayla vaka sayısı 462 oldu.

11.25 : Balkan ülkesi Karadağ'da corona virüsten ilk ölüm gerçekleşti. Yalnızca 620 bin insanın yaşadığı Karadağ'da yaşamını yitiren hasta, 65 yaşındaki bir erkek. Yetkililer, başkent Podgorica'ya sevk edilen hastanın kronik akciğer rahatsızlığı bulunduğunu bildiriyor. Karadağ'da bugüne kadar 22 vaka tespit edildi.

11.10 : Çin'e bağlı özerk şehir Hong Kong, tüm yabancı turistlerin kente girişini yasakladı. Hong Kong'da ilan edilen yasaklar arasında, alkol satışının durdurulması da var.

10.10 : Bugüne kadar 579 teşhisin konulduğu ve 49 insanın yaşamını yitirdiği Endonezya'da, bugün çekilen bir fotoğraflar tüyler ürpertti.

Başkent Cakarta'daki metroya hınca hınç kalabalık binerken, bazı yolcuların maske taktığı görüldü. Sosyal medyada büyük ses getiren fotoğrafları, Reuters haber ajansı dünyaya servis etti. Endonezya'da son 24 saatte yapılan testlerin 65'i pozitif çıktı.







OLİMPİYATLARA ERTELEME SİNYALİ

09.15 : Japonya Başbakanı Şinto Abe, 'eksiksiz bir şekilde' düzenlenmesi mümkün olmadığı halde, bu yaz yapılacak olan 2020 Olimpiyat Oyunları’nın ertelenebileceğini söyledi.

Abe, "Oyunları ertelemeyi düşünmekten başka bir seçeceğimiz yok. Ancak Olimpiyatların tamamen iptal olması gündemde değil" dedi.

Abe, geçen hafta içerisinde yaptığı açıklamada, Japonya’nın salgının kontrol altına alarak Olimpiyatları sorunsuz bir şekilde düzenleyebilecek durumda olduğunu ifade etmişti.

Japonya Başbakanı'ndan sonra konuşan Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi Üst Yöneticisi Toshiro Muto ise, tüm seçeneklerin masada olduğunu aktardı.

Tokyo’da düzenlenecek olan 2020 Yaz Olimpiyatları’nın Temmuz ayında başlaması öngörülüyor.

Koronavirüsün dünyada 340 bine yakın kişiye bulaşması ve can kayıplarının da 15 bine yaklaşması nedeniyle Japonya ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) üzerindeki erteleme baskısı da artıyor.

Kanada Olimpiyat Komitesi, IOC’ye Tokyo Olimpiyatları’nı bir yıl erteleme çağrısı yaptı ve olimpiyatlara sporcu göndermeyeceklerini açıkladı.





07.00 : Güney Asya ülkelerinden Tayland'da bir günde konulan 122 tanıyla vakalar 721'i buldu. Kamboçya'da ise iki yeni vakayla birlikte 86 hasta bulunuyor.

06.20 : Bugüne kadar 67 vakanın kayıtlara geçtiği Senegal’de karantinadan kaçan bir hasta paniğe yol açtı. Karantinada tutulan Covid-19 hastası, cumartesi günü kayıplara karıştı. Görevliler, kaçan hastayı Dakar’ın kenar mahallelerinden Pikine’in kalabalık bir bölgesindeki evinde buldu.

Mahallede paniğe neden olan hasta, ikna edilerek yeniden karantinaya alındı.

93 YAŞINDA CORONA VİRÜSÜ YENDİ





04.15 : Güney Kore'de son 24 saatte 64 yeni vaka belirlendi, yedi can kaybı var. Her gün yaklaşık 20 bin test yapan Seul yönetimi, toplam vakaların 8 bin 961'e ulaştığını bildiriyor.

Güney Kore'de corona virüse yakalanan 93 yaşındaki kadın, 13 günlük tedavisinin ardından tamamen iyileşti. Gyeongsang kentindeki bir hastanede tedavi gören kadın, ülkede iyileşen en yaşlı hasta oldu.

04.10 : Meksika Sağlık Bakanlığı, 65 teşhisin daha konulmasıyla corona virüs vakalarının 316'ya çıktığını duyurdu.

04.00 : Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, 48 saat sonra ülke genelinde zorunlu haller dışında sokağa çıkmanın yasaklanacağını açıkladı. Başbakan Ardern, "Bu, kelimenin tam anlamıyla hayatları kurtaracak, binlerce hayatı kurtaracak" dedi.

Tüm Yeni Zelandalılara kendilerini karantinaya almaya hazır olmaları çağrısında bulunan Ardern, Covid-19'un karşı uygulanan üçüncü seviyedeki alarmın dördüncü kategoriye yükseltileceğini ilan etti.



102 vakanın kayıtlara geçtiği ülkede, sokağa çıkma yasağı şimdilik dört hafta uygulanacak.





02.30 : ABD'de bir günde neredeyse 10 bin vakanın belirlenmesiyle ülke dehşete düştü. 4 bin 800 yeni vakanın ortaya çıktığı New York'un Belediye Başkanı Bill de Blasio, Amerika’da 1929’da başlayıp tüm dünyaya yayılan ve 'büyük buhran' olarak nitelenen ekonomik bunalımdan sonraki en büyük kriz olduğunu söyledi.

ABD ordusuna yardım çağrısı yapan Blasio'ya göre, 10 gün içinde daha fazla solunum cihazı alamamaları durumunda ölmemesi gereken insanlar ölecek.

ABD Başkanı Donald Trump ise gün içinde New York, Washington ve California eyaletlerinde ulusal muhafızları aktivite ettiklerini duyurdu. Ulusal muhafızlar, ABD'de büyük çaplı toplumsal olaylar ve doğal afet döneminde müdahale etmek ve ülkenin iç güvenliğini sağlamak için görev alıyor.

Trump ayrıca, tablonun ne kadar kötü olduğunun sinyalini veren bir istekte debulundu. ABD lideri, Ford, General Motors ve Tesla gibi otomobil üreticilerinden solunum cihazı üretimi için 'hızla' düğmeye basmalarını istedi, "Otomobil sektörü yöneticileri başlayın, ne kadar iyi olduğunuzu görelim" tweetini attı.





Corona virüsü salgınıyla mücadelede solunum cihazları büyük önem taşıyor. Hastalığın semptomları arasında nefes darlığı da var. Özellikle ciğer hastalıkları olan ya da yaşlı hastaların tedavi sırasında solunum cihazına ihtiyacı duyuluyor. Hastanelerin solunum cihazı kapasitesi ise salgın karşısında yetersiz kaldı.

02.00 : Suudi Arabistan Kralı Selman, akşam 19.00'dan sabah 06.00'ya kadar sürecek sokağa çıkma yasağı ilan etti. Yasak üç haftalık.

00.10 : Birleşik Arap Emirlikleri'nden kalkacak tüm uçuşlar iki haftalığına askıya alındı.