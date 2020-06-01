Son dakika... Bu kez 1000 kilometre uzakta ortaya çıktı!

Şimdiye kadar dünya üzerinde Ebola salgınının en çok görüldüğü ikinci ülke olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde, yeni bir vaka kayıtlara geçti.

Yeni vaka, salgının merkez üssünden 1000 kilometre uzaklıkta yer alan batı şehri Mbandaka'da tespit edildi. Gazetecilere açıklama yapan Sağlık Bakanı Eteni Longondo, yeni Ebola vakasını doğruladı ve ülkenin kuzeybatısında dört kişinin daha salgın nedeniyle öldüğünü duyurdu.

Afrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Nisan ayında Ebola salgınının resmen bittiğini açıklamaya hazırlanırken yine yeni vakalar ortaya çıkmıştı.

Ağustos 2018'de başlayan Ebola salgınında son vakanın iyileşmesinin üzerinden 40 gün geçtikten sonra, ülkenin doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinde Nisan ayı başında yeni bir vaka tespit edilmişti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ağustos 2018'den bu yana 3 bin 300'den fazla Ebola vakası görüldü, 2 bin 273 kişi yaşamını yitirdi. En az 340 bin kişiye Ebola'ya karşı aşı yapıldı.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. Salgın Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de, 2014-2017'de görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.