Son dakika... Canlı Blog: 45 gün sonra en düşük ölüm!

Dünya üzerinde 3,5 milyon insana bulaşan corona virüs salgını, bugün sonunda ise çeyrek milyon insanın ölümüne yol açabilir.

13.10 : İran'ın bazı bölgelerinde camiler 4 Mayıs Pazartesi günü yeniden ibadete açılacak.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin açıklamasına göre, ülke çapındaki 132 yerleşim biriminde yani ülkenin üçte birinde camilerde namaz kılınabilecek.

Cemaatten sosyal mesafe tedbirlerine uyulması istenirken, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Sosyal mesafe kuralları cemaatle namaz kılmaktan daha önemli" dedi.

Ruhani, camilerde namaz kılmanın 'farz' olmadığını, İslam'da sağlık ve güvenliğin cemaatle ibadetten daha önce geldiğini söyledi.

Okulların da 16 Mayıs'ta yeniden açılmasını değerlendirdiklerini belirten Ruhani, yaz tatili öncesi bir ay sürecek bir eğitim-öğretim programının uygulanabileceğini söyledi.

Öte yandan, İran'da Covid-19 bir günde 47 can daha aldı. Ülkede corona virüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 6 bin 203 oldu.

12.50 : Belçika'da corona virüsten ölümler çift haneye düştü. Son 24 saatte 79 can kaybıyla birlikte ölü sayısı 7 bin 844'e ulaştı.

Avrupa ülkesinde 389 test daha pozitif çıktı, vakalar ise 49 bin 906 oldu.

12.20 : İSPANYA'DAN YÜZ GÜLDÜREN HABER





İspanya'da bir günde 164 can kaybı gerçekleşti, ölü sayısı 25 bin 264 oldu. Böylece, 18 Mart'tan bu yana, yani 45 gün sonra en düşük can kaybı kayıtlara geçmiş oldu.

Avrupa ülkesindeki vakalar ise son 24 saatte 884 artışla 217 bin 466 oldu.

11.30 : İngiliz Sunday Telegraph gazetesi, ülkede ilkokulların 1 Haziran'da yeniden açılacağını yazdı.

Gazeteye konuşan hükümet kaynakları, Başbakan Boris Johnson'ın enfeksiyon oranında mevcut azalmaya bağlı olarak, 1 Haziran'da ilkokullar açılmadan önce öğretmenlere hazırlanmaları için üç hafta süre vermeyi planladığını söyledi.

Sunday Telegraph'ın manşetinden duyurduğu habere göre İngiltere'de ortaokullarda ise 10. sınıflar ile (11. sınıf orta son) liseye denk düşen 12. sınıflar (13.sınıf lise son) daha sonra açılacak ilk sınıflar olacak. Ancak bu aşamaya enfeksiyon oranının yükselmeyeceği konusunda ikna olunması halinde geçilecek.

İlkokula giden çocukların daha erken aşamada okula başlamasının ise ebeveynlerin işe dönmesinin sağlanması ve 'erken dönem gelişimin sekteye uğramaması' amacıyla gündeme geldiği belirtiliyor.

Hükümet kaynakları, Ulusal İstatistik Ofisi'nin önümüzdeki hafta açıklayacağı rakamların yetkililerce dikkatle inceleneceğini, ilkokulların 1 Haziran'da açılmasının gerekirse ertelenebileceğini söyledi.

Haberde ayrıca, Başbakan Boris Johnson'ın hükümetin corona virüs salgını sonrası günlük yaşamı kademeli olarak normalleştirmeye yönelik 'yol haritasını' 9 Mayıs Pazar günü ulusa seslenerek açıklamasının beklendiği belirtildi.

Sunday Telegraph'a göre işyerlerinin yeniden açılması öncesi tartışılan planlardan biri, şirketlerden semptom görülmeyen çalışanlarına düzenli olarak corona virüs testi yaptırmalarını istemesi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Perşembe günü yaptığı açıklamada, corona virüsün yayılma hızını gösteren 'R0' sayısının 1'in altında olmasının hayati önem taşıdığını söylemişti.

Boris Johnson bu sayının 1'in altında olmasının, virüsün gerilediği anlamına geldiğini vurgulamıştı.

İngiltere'de bu sayı geçen hafta 0,5 ve 1 arasında değişmişti. Sunday Telegraph'a göre İngiltere'de hükümeti ilkokulların 1 Haziran'da açılabileceği yolunda umutlandıran gelişme de bu oldu.



10.45 : RUSYA'DA KORKUNÇ REKOR



Uzun süre ciddi bir corona virüs vakası bildirmeyen Rusya'da, salgın adeta kontrolden çıktı.

Bir önceki gün 9 bin 623 yeni vaka bildiren Rusya, bugün ise son 24 saatte 10 bin 633 testin pozitif çıktığını duyurdu.

Vaka sayısının 134 bini aştığı Rusya'da, yalnızca son bir haftada 50 bini aşkın test pozitif sonuç verdi.

Rusya'da, salgının merkez üssü başkent Moskova. Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin ise, corona virüsün şehrin nüfusunun yaklaşık yüzde 2'lik bir bölümüne bulaştığını söyledi.

Bu orana göre, Moskova'da virüsün etkilediği kişi sayısının 250 binden fazla olduğu hesaplanıyor.

Sobyanin kendi blog sayfasında yazdığı yazıda, "Nüfus içerisindeki farklı gruplara yapılan tarama testlerine göre, Moskova'da virüsten etkilenenlerin gerçek sayısının nüfusun yüzde 2'si civarında olduğu görülüyor" dedi.

Moskova'nın nüfusu 12,7 milyon. Ancak gerçek sayının resmi verilerin çok üzerinde olduğu belirtiliyor.

02.00 : Corona virüs salgınının Güney Amerika'daki merkezi Brezilya'da, son 24 saatte 421 yeni ölüm gerçekleşti, 4 bin 970 yeni vaka tespit edildi.

Böylece ölenlerin sayısı 6 bin 750'ye ulaşırken, vaka sayısı ise 96 bine yaklaştı.

Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Salı günü ülkede kaydedilen rekor düzeydeki ölüm vakaları hakkında basına konuşurken "Ne olmuş yani?", "Üzgünümç Ne yapmamı isityorsunuz?" ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede ilk vaka 26 Şubat'ta teyit edilmiş, Bolsonaro sosyal mesafe kurallarını zayıflatan, salgının ciddiyetini önemsemeyen açıklamalarda bulunmuştu.