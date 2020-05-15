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15.05.2020 - 18:16 | | AA

Son dakika: Canlı Blog | Corona kabusu! Ölü sayısı artıyor

Gelen son dakika haberine göre; corona virüste gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İngiltere'de ölümler 34 bin sınırına dayandı. Ülkede toplam Covid-19 vakası 3 bin 560 artarak 236 bin 711’e çıktı.

Son dakika: Canlı Blog | Corona kabusu! Ölü sayısı artıyor

Corona virüste yaşanan gelişmeler anbean aktarıyoruz

18.06: ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), Beyaz Saray'ın kullandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin "yanlış sonuç verme olasılığının yüksek olduğu" iddialarının ardından, virüs şüphesi olan kişilere ikinci bir test yapılması gerektiğini açıkladı.

18.02: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 292'ye, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 210'a yükselirken, Katar'da da vaka sayıları arttı.

18.00: Japonya'da Tokyo Valisi Koike Yuriko, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kontrol altına alınarak sosyo-ekonomik anlamda normale dönüş için başkentte günlük 20'nin altında vakanın meydana gelmesini hedeflediklerini söyledi.

17.56: İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölümler 34 bin sınırına dayandı. Ülkede toplam Kovid-19 vakası 3 bin 560 artarak 236 bin 711’e çıktı. Ulusal İstatistik Ofisi 2 Mart ile 1 Mayıs arasında huzurevlerinde Kovid-19'a bağlı olarak 12 bin 526 kişinin öldüğünü açıkladı.

16.53: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı Güney Amerika ülkelerinden Kolombiya'da 525'e, Panama'da 260'a yükseldi.

16.09: Avrupa ülkeleri Kovid-19 önlemlerini kaldırmayı sürdürüyor. Bosna Hersek'te toplu taşıma yeniden başladı. Kuzey Makedonya'da 2 ay sona ilk cuma namazı kılındı. Karadağ'da restoran, kafe ve alışveriş merkezleri açıldı. Çekya'da restoran ve kafeler 25 Mayıs'ta yeniden açılacak

16.06: Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan sahiller, türüne az rastlanan kaplumbağaların akınına uğradı.

13.32: İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 138 artarak toplamda 27 bin 459'a çıktı.

12.56: Meksika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 257 kişi hayatını kaybetti.

10.25: Güney Amerika ülkelerinden Brezilya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 844 kişi daha yaşamını yitirdi.

 

Antalya'da 16 yaşındaki genç kısıtlamanın başlamasına 5 dakika kala ırmakta kaybolduAntalya'nın Manavgat ilçesinde koronavirüs kısıtlamasının başlamasına 5 dakika kala yüzmek için ırmağa giren  Mustafa Boz (16) kayboldu.
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