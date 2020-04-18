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18.04.2020 - 10:01 | | milliyet.com.tr

Son dakika | Canlı blog: Corona virüs Almanya'yı vurdu! Son 24 saatte 300 kişi...

Gelen son dakika haberine göre, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 154 bin 311’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 2 milyon 251 bin 770’e yükseldi. Virüsü yenen kişi sayısı da 574 bin 386'a çıktı. Almanya'da son 24 saatte 300 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken; 3 bin 699 kişide daha virüs tespit edildi.

Son dakika | Canlı blog: Corona virüs Almanya'yı vurdu! Son 24 saatte 300 kişi...

09.45 Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, dün Çin anakarasında Covid-19 salgınında 27 yeni vakanın tespit edildiğini, bunlardan 17’sinin yurt dışı kaynaklı olduğunu bildirdi. Böylece, ülke genelindeki yurt dışı kaynaklı vaka sayısı bin 566’ya, toplam teyitli vaka sayısı ise 82 bin 719’a yükseldi.

09.30 Almanya’da corona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 352’ye yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 141 bin 397 olarak açıklandı. Ülkede son 24 saatte 300 kişi virüs nedeniyle öldü.

Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgında Almanya, 141 bin 397 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 5’inci ülke oldu. Ülkede son 24 saatte 300 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken; 3 bin 699 kişide daha virüs tespit edildi.

09.20 Corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 154 bin 311’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 2 milyon 251 bin 770’e yükseldi. Virüsü yenen kişi sayısı da 574 bin 386'a çıktı.

03.30 ABD Başkanı Donald Trump, corona virüs sonucu Çin'de ülkesinden çok daha fazla kişinin ölmüş olması gerektiğini söyledi. Trump, Beyaz Saray'daki günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, "Salgın nedeniyle dünyada en fazla ölümün görüldüğü ülke biz olmamalıyız. İlk sırada Çin olmalı" dedi.

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin son verilerine göre ABD'de corona virüs vakalarının sayısı 700 bine yaklaştı ve 37 bine yakın kişi hayatını kaybetti. Çin'de ise vaka sayısının 83 bin 760, ölü sayısının ise 4 bin 636 açıklanmıştı.

Somon balıklarına talep arttı! Fiyatı 150 liraya kadar çıkıyorOrdu’nun Perşembe ilçesindeki üretilen kafesteki somon balıkları, Tarım Bakanlığı tarafından balık üretimin arttırılması adına başlatılan kampanya sonrası, içerisinde ciddi antioksidanlar bulunduran somon balıklarına talep ciddi oranda arttı.
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