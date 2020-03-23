Son dakika - Canlı Blog | Corona Virüs kabusu can almaya devam ediyor!

Corona virüste yaşanan son gelişmeler ne? Vaka sayıları tüm dünyada hızla artarken hangi ülkeler ne gibi tedbirler alıyor? İşte tüm ülkelerden covid 19 haberleri...

18:08 Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.

18.00 Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, "Kovid-19, eşi benzeri görülmemiş küresel bir kriz. Uluslararası iş birliği sağlanması şart." dedi.