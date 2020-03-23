23.03.2020 - 18:21 | | AA / DHA / İHA
Son dakika - Canlı Blog | Corona Virüs kabusu can almaya devam ediyor!
Corona virüs ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Dünya genelinde toplam vaka sayısı 353 bini aşarken , 15,419 kişi hayatını kaybetti. Bunun yanında 100 binin üzerine hasta ise tedavi sonrası hastalığı atlattı. İşte yaşanan son gelişmeler...
Corona virüste yaşanan son gelişmeler ne? Vaka sayıları tüm dünyada hızla artarken hangi ülkeler ne gibi tedbirler alıyor? İşte tüm ülkelerden covid 19 haberleri...
18:08 Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.
18.00 Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, "Kovid-19, eşi benzeri görülmemiş küresel bir kriz. Uluslararası iş birliği sağlanması şart." dedi.