Son dakika: Canlı blog: Corona virüste çarpıcı araştırma! Bulaşıcılığı...

Corona virüs ile ilgili son dakika gelişmelerini aktarıyoruz.



19.08: İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 626 artarak 31 bin 241'ye yükseldi.



19.02: İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 243 artarak 30 bin 201'e yükseldi.



18.54: Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor - Belarus'ta 933, Kazakistan'da 41, Kırgızistan'da 11, Özbekistan'da 10, Tacikistan'da 61, Azerbaycan'da 75, Moldova'da 123 yeni vakaya rastlandı

18.33: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yarasa kaynaklı olduğunu ve Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentindeki deniz ürünleri gıda pazarının, salgının patlak vermesinde rol oynadığını bildirdi.

DSÖ Gıda Güvenliği ve Zoonoz Uzmanı Peter Ben Embarek, video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında, kedi ve gelinciklerin virüse enfekte olabileceğini belirterek, bununla birlikte Kovid-19'un hayvanlarla bağlantısı konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

17.36: Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden bilim adamları yaptıkları bir çalışmada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) hava yoluyla Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu’ndan (SARS) daha fazla bulaştığını ortaya koydu.

Xinhua ajansının haberine göre, Hong Kong Tıp Üniversitesinden bir grup bilim insanı Kovid-19 ile SARS ve H5N1,H1N1 gibi insanların üst solunum yolu ve gözlerinden bulaşabilen virüsleri laboratuvar ortamında karşılaştırdı.

Elde edilen sonuçlar, Kovid-19’un göz ve hava yoluyla bulaşma konusunda SARS’tan daha etkili olduğunu gösterdi.

15.42 ABD’de devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen ülke genelinde önde gelen ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirtildi.

15.10: Avrupa'daki birçok ülke, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında uyguladığı tedbirleri kaldırmaya devam ediyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle uluslararası uçuşların iptal edildiği Çekya'da, 18 Mayıs itibarıyla 4 ülkeye uçak seferlerinin yeniden başlatılacağı bildirildi. Bu tarihten bir hafta sonra da sefer düzenlenecek ülke sayısının artacağı kaydedildi.

14.27: Meksika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 257 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakan Yardımcısı Hugo Lopez-Gatell, basına yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının son 24 saatte 257 artarak 2 bin 961'e, vaka sayısının da 1982 artarak 29 bin 616'ya ulaştığını bildirdi.

14.26: İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 229 artarak toplamda 26 bin 299'a çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.



13.32: İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 229 artışla 26 bin 299'a çıktı.