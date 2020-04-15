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15.04.2020 - 18:07 | | AA / DHA / İHA

Son dakika | Canlı blog: Corona virüste dünyada yaşanan son gelişmeler

Son dakika haberine göre dünya genelinde 2 milyonu aşkın kişi corona virüse yakalandı. 129 binin üzerinde insan hayatını kaybetti, 492 bini aşkın kişi ise iyileşti.

Son dakika | Canlı blog: Corona virüste dünyada yaşanan son gelişmeler

Corona virüste dünya genelinde yaşanan tüm gelişmeleri anbean sizler için aktarıyoruz.

19.04: Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor. Corona virüs vaka sayısı Belarus'ta 3 bin 728'e, Moldova'da 2 bin 49'a, Kazakistan'da 1290'a, Azerbaycan'da 1253'e, Özbekistan'da 1275'e ulaştı

19.06: İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 578 artarak 21 bin 645'e yükseldi.

18.08: Latin Amerika ülkesi Meksika'da, yeni tip corona virüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 406'ya yükseldi.

18.01: Malezya'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı, son 24 saatte yeni teşhis konulan vakalarla birlikte 5 binin üzerine çıktı.

18:01: Hollanda'da Korona Virüs nedeniyle 54 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

17.00 : Danimarka’da 11 yaşından küçük çocukların ilkokul ve anaokullara dönmesine izin verildi.

Böylece Danimarka Avrupa’da bu alandaki önlemlerini gevşeten ilk ülke oldu. Başkent Kopenhag'daki bir okulda öğrencilerle buluşan Başbakan Mette Frederiksen, okulların açılmasını tebrik etti.

İşte Ankara'daki filyasyon ekibiAnkara İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Asiye Çiğdem Şimşek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin görünmez kahramanları filyasyon ekiplerinin çağrı merkezi ve sahadaki çalışmaları hakkında bilgi verdi.
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