Son dakika - Canlı Blog | Corona virüsü kabusu can almaya devam ediyor!

Corona virüste yaşanan son gelişmeler ne? Vaka sayıları tüm dünyada hızla artarken hangi ülkeler ne gibi tedbirler alıyor? İşte tüm ülkelerden covid 19 haberleri...

09.40 - Çin'de CKovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 300'e yükseldi. Şinhua ajansının Çin Ulusal Sağlık Komisyonuna dayandırdığı haberinde, Kovid-19'un ortaya çıktığı Hubey eyaletinde 5 kişinin daha yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi. Böylelikle ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 300'e ulaştı.

09.20 - İngiltere Başbakanı Boris Johnson, evlere göndereceği mektupla, Covid-19 salgınında "işlerin iyiye gitmeden önce daha da kötüleşeceğini" belirtecek. Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 testi pozitif çıkan Johnson'ın mektubu 4 hafta içinde 30 milyon haneye ulaşacak. Mektubunda halka evde kalarak, Ulusal Sağlık Hizmetlerini (NHS) korumaları ve hayat kurtarmaları için çağrıda bulunacak Johnson, ayrıca hükümetin salgınla mücadele etmek ve işletmeler ile çalışanları desteklemek amacıyla uygulamaya koyduğu önlemleri anlatacak.

En başından itibaren doğru zamanda doğru önlemleri almaya çalıştıklarını, gerekirse bunları daha da sıkılaştıracaklarını belirten İngiliz Başbakan mektubunda, "Sizinle açık konuşmam benim için önemli. İşler, iyiye gitmeden önce daha da kötüleşecek." ifadesini kullanacak.

Bu arada İngiltere Ulusal Tıp Direktörü Prof. Stephen Powis, ülkede ölümlerin 20 binin altında kalmasının "iyi bir sonuç" olacağını ifade ederek, halktan üzerine düşeni yapmasını ve hükümetin uyarılarını dikkate almasını istedi.

Corona virüsüne şimdiye kadar 1019 kurban veren İngiltere'de kısmi karantina kararı ve diğer önlemlerin etkisinin görülmeden önce vakalar ve ölümlerin gelecek 2-3 üç hafta boyunca artmaya devam etmesi bekleniyor.

02.40 - Mısır'da yeni tip corona virüsü nedeniyle 10 vilayete bağlı bazı kent ve köyler karantinaya alındı. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Halid Mücahid, televizyonda yaptığı açıklamada, 10 vilayette bazı kent ve köylerin 14 gün boyunca karantinada tutulacağını söyledi. Hangi kent ve köylerin karantinaya alındığını açıklamayan Mücahid, devlet kurumlarının, karantinadaki yerlerde yaşayanların ihtiyaçlarının karşılanması için hizmet edeceğini, İçişleri Bakanlığının da güvenlik ve hareketi engellemek üzere görevde olacağını hatırlattı.



Mısır Sağlık Bakanlığı, dün 6 yeni vakanın vefatıyla corona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısının 36'ya ulaştığını, 40 yeni vaka tespitiyle ülkede toplam vakanın 576'ya yükseldiğini duyurmuştu.

00.30 - İtalya'da corona virüsü salgınında 21 Şubat'tan bugüne kadar 10 bin 23 kişinin öldüğü İtalya’da son günlerde sıkı karantina tedbirlerin getirdiği ekonomik sıkıntıların toplumsal olaylara dönüşme riskinin basına yansımasının ardından hükümet adım attı. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yeni tip corona virüsü salgınıyla mücadelede belediyelere ve ihtiyaç sahiplerine maddi yardım yapılacağını açıkladı.