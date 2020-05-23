Son dakika: Canlı blog | Corona virüsü ne zaman bitecek diye beklerken... Ürküten haber geldi
Gelen son dakika habeine göre corona virüsü dünya genelindeki tabloya yeni sayılar ekleniyor. ABD'de salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1307 artarak 97 bin 696'ya yükseldi. Brezilya'dan gelen toplu mezar fotoğrafları korkuttu. İşte yaşanan gelişmeler
İşte corona virüste yaşanan son gelişmeler
19.02: İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 119 artarak 32 bin 735'e yükseldi.
18.54: Sri Lanka'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağı uygulamasının 22.00-04.00'te devam edeceği bildirildi.
18.40: Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor. Belarus'ta 914, Azerbaycan'da 127, Özbekistan'da 11 ve Moldova'da 147 yeni vakaya rastlandı.
18.11: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 379'a, Kuveyt'te 148'e, Katar'da ise 21'e yükseldi.
18.09: İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 282 artışla 36 bin 675'e yükseldi.
17:51: Avrupa ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler. Çekya'da 2,5 ay sonra ilk futbol maçı bu akşam yapılacak. Polonya'da düğünlere izin verilecek. Hırvatistan'da yeni vaka saptanmadı. Sırbistan'da ücret karşılığı isteğe bağlı test yapılmaya başlandı
17.14: ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1307 artarak 97 bin 696'ya yükseldi.
16.27: Latin Amerika ülkesi Meksika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 479 kişi hayatını kaybetti.
13.54: Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 6 bin 653 artarak 125 bin 102'ye yükseldi.
11.05: Çin'de son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka ve can kaybı olmadı . Güney Kore'de ise son bir günde 23 yeni vaka tespit edildi.
09.37: Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki vaka sayısı 330 bin 890’a çıktı