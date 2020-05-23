Son dakika: Canlı blog | Corona virüsü ne zaman bitecek diye beklerken... Ürküten haber geldi

İşte corona virüste yaşanan son gelişmeler



19.02: İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 119 artarak 32 bin 735'e yükseldi.

18.54: Sri Lanka'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağı uygulamasının 22.00-04.00'te devam edeceği bildirildi.



18.40: Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor. Belarus'ta 914, Azerbaycan'da 127, Özbekistan'da 11 ve Moldova'da 147 yeni vakaya rastlandı.

18.11: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 379'a, Kuveyt'te 148'e, Katar'da ise 21'e yükseldi.

18.09: İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 282 artışla 36 bin 675'e yükseldi.



17:51: Avrupa ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler. Çekya'da 2,5 ay sonra ilk futbol maçı bu akşam yapılacak. Polonya'da düğünlere izin verilecek. Hırvatistan'da yeni vaka saptanmadı. Sırbistan'da ücret karşılığı isteğe bağlı test yapılmaya başlandı

17.14: ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1307 artarak 97 bin 696'ya yükseldi.











16.27: Latin Amerika ülkesi Meksika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 479 kişi hayatını kaybetti.

13.54: Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 6 bin 653 artarak 125 bin 102'ye yükseldi.

11.05: Çin'de son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka ve can kaybı olmadı . Güney Kore'de ise son bir günde 23 yeni vaka tespit edildi.











09.37: Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki vaka sayısı 330 bin 890’a çıktı