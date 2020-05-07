Son dakika: Canlı blog | Dünyada neler oluyor? Corona virüste yaşanan son gelişmeler

Corona virüse dair yaşanan gelişmeleri anbean aktarıyoruz.

17.08: ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 483 artarak 74 bin 817’ye yükseldi.

Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

16.28: Meksika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 197 kişi hayatını kaybetti.









15:50: Yunanistan'ın başkenti Atina'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri nedeniyle mesleklerinin olumsuz yönde etkilendiğini belirten sanatçılar, protesto gösterisi düzenledi.