07.05.2020 - 18:11 | | AA
Son dakika: Canlı blog | Dünyada neler oluyor? Corona virüste yaşanan son gelişmeler
Corona virüste son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 483 artarak 74 bin 817’ye yükseldi.
Corona virüse dair yaşanan gelişmeleri anbean aktarıyoruz.
17.08: ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 483 artarak 74 bin 817’ye yükseldi.
Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.
16.28: Meksika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 197 kişi hayatını kaybetti.
15:50: Yunanistan'ın başkenti Atina'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri nedeniyle mesleklerinin olumsuz yönde etkilendiğini belirten sanatçılar, protesto gösterisi düzenledi.
"Komandao cede" havaya ateş açtıAdana’da, kamuflaj kıyafetler giyip, ağaç dallarından baş aşağı sarkarak söylediği komando marşıyla sosyal medyada 'komando dede' olarak tanınan emekli öğretmen İbrahim Cebeci (66), evinin penceresinden havaya ateş açtı. Cebeci, özel harekat polisleri tarafından etkisiz hale getirilerek, hastaneye götürüldü.