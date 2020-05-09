Son dakika: Canlı blog | Felaket! Corona virüs hastanesinde yangın çıktı...

Corona virüste yaşanan gelişmeleri aktarıyoruz.



22.02: Rusya'nın başkenti Moskova'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavi gördüğü hastanede çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, tüm hasta ve çalışanların tahliye edildiğini bildirdi.

Yangına, ilk belirlemelere göre tıbbi ekipman arızasının neden olduğu belirtildi.

20.46: Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tespit edilenlerin sayısı 57 bin 500'ü geçti.



20.11: Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 80 artarak 26 bin 310'a yükseldi.



20.07: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı Cezayir'de 494'e, Irak'ta 107'ye ulaşırken, Ürdün'de de vaka sayısı arttı.

19.05: Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler sürüyor. Belarus'ta 951, Kırgızistan'da 25, Kazakistan'da 24, Özbekistan'da 13, Tacikistan'da 90, Moldova'da 139 yeni vakaya rastlandı. Azerbaycan'da daha önce azalma eğilimi gösteren vaka sayısındaki artışın ikinci dalga sinyali olduğu kaydedildi

19.04: İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 194 artarak 30 bin 395'e yükseldi.

18.02: İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 346 artarak 31 bin 587 oldu.



İngiltere'nin başkenti Londra'da çekilen fotoğraflar ise hayrete düşürdü. Reuters'ın dünyaya servis ettiği fotoğraflarda İngiliz vatandaşların coronaya karşı pek önlem almadığı görüldü.







17.36: İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik ve sosyal yaşamdaki etkilerini hafifletmek amacıyla açıklanan kademeli normalleşme sürecinde 11 Mayıs'ta geçilecek ikinci aşamada "çok temkinli" olma çağrısı yaptı.

17.30: Hong Kong'taki araştırmaclıar, Covid-19 hastalarında üç farklı ilacın kullanıldığı bir antiviral ilaç kokteyli kullanılmasından olumlu sonuçlar aldıklarını duyurdu.

Lancet dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, hastalığı orta şiddette geçiden Covid-19 hastaları, bu ilaçların kullanıldığı tedaviyle daha hızlı iyleşti.

127 yetişkinle yapılan araştırmada, 86 kişiye interferon beta-1b, opinavir-ritonavir ve ribavirin ilaçları verildi.

Uzmanlar, çalışmanın sonuçlarını "erken ama önemli" diye tanımlarken, daha ağır hastalarda da araştırma yapılması çağrısında bulundu.

Araştırma ekibinin başkanı Kwok-Yung Yuen "Deneyimiz, orta şiddetteki Covid-19 hastalarının erken dönemli tedavisinde üçlü antiviral ilaç tedavisinin, hastanın vücudundaki virüs miktarını hızla bastırdığını gösterdi" dedi.

17.00: ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1584 artarak, 78 bin 639’a ulaştı.

16.00: Harry Potter filmlerinin yıldızı Miriam Margolyes'in İngiliz Channel 4 televizyonunda yaptığı bir yorum, ülke gündemine bomba gibi düştü.

78 yaşındaki oyuncu, corona virüse yakalanan Boris Johnson'ın ölmesini istediğini söyledi.

Hükümetin salgına karşı mücadelesi sorulan Harry Potter'ın Professor Sprout'u, şu ifadeleri kullandı:

"Dehşet verici, elbette dehşet verici. Rezalet, skandal. Demek istediğim, Boris Johnson'ın ölmesini istemekte zorluk çekmedim. Onun ölmesini istedim."

14.45: İran'da bir günde 48 ölüm gerçekleşti, 1529 vaka tespit edildi. Can kaybının 6 bin 589'a yükseldiği İran'daki pozitif testlerin sayısı ise 106 bin 220.



13.29: Ülkede bir günde 48 kişi daha yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı 106 bin 220 oldu. İran Sağlık Bakan Yardımcısı İrec Herirçi "Tahran'da nüfus yoğunluğu nedeniyle yüksek enfekte sayısıyla karşılaşıyoruz. Huzistan'da da yükseliş eğilimi görülüyor. Kısıtlamaların kaldırılması, hastalığın yayılmasına yol açtığı durumda kesinlikle daha katı kararlar alacağız, geriye döneceğiz" ifadelerini kullandı.