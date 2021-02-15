15.02.2021 - 11:47 | | AA/DHA
Son dakika... Çavuşoğlu: Sözde terörle mücadele ettiğini söyleyen ülkeler PKK katliamına sessizler
Son dakika haberine göre Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "Sözde terörle mücadele ettiğini söyleyen ülkeler (PKK katliamına) sessizler ya da 'eğer' ve 'ama'larla geçiştirmeye çalışıyorlar" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "PKK terör örgütü her zaman olduğu gibi kalleşliğini gösterdi. 13 masum insanımızı katletti. Elbette şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Bu iki gün içinde görüyoruz ki sözde terörle mücadele ettiğini söyleyen ülkeler PKK'nın katliamına karşı sessizler yada 'eğer' ve 'amalarla' geçiştirmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.
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