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19.06.2020 - 12:39 | | DHA

Son dakika... Çin az önce duyurdu: Corona virüs aşısı için tarih belli oldu!

Son dakika haberine göre, dünya genelinde corona virüs (Covid-19) vakalarının sayısı 8,5 milyonu aşan ve ölüm sayısının 456 bini geçerken, Çin'den aşıyla ilgili umut verici bir haber geldi.

Son dakika... Çin az önce duyurdu: Corona virüs aşısı için tarih belli oldu!

Dünya genelinde corona virüs (Covid-19) vakalarının sayısı 8,5 milyonu aşan ve ölüm sayısının 456 bini geçerken, Çin Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi Başkanı Wu Zunyou'dan umut verici bir açıklama geldi. Zunyou, koronavirüs aşısının 2020 sonunda dünyaya tanıtılacağını açıkladı.

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin aşı çalışmaları tüm dünyada devam ediyor. Dünya genelinde koronavirüs (Covid-19) vakalarının sayısı 8,5 milyonu aşan ve ölüm sayısının 456 bini geçerken, Çin Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi Başkanı Wu Zunyou'dan umut verici bir açıklama geldi. Zunyou, koronavirüs aşısının 2020 sonunda dünyaya tanıtılacağını açıkladı.

“SALGIN PEKİN’DE KONTROL ALTINA ALINDI”

Çin'de yerel bir kanala konuşan Zunyou, salgına ilişkin ikinci dalganın başladığı Pekin’in kontrol altına alındığını ifade etti. Zunyou, yıl sonunda tatınıtılan aşının testleri geçtiğini de sözlerine ekledi.

32 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Son 24 saatte 32 kişide koronavirüs tespit edilmesiyle ülke genelinde vaka sayısı 83 bin 325’e yükseldi.

Adalar Kaymakamlığı İBB'nin elektrikli araç başvurusunu reddettiGelen bir son dakika haberine göre; Adalar Kaymakamlığı, İBB'nin 60 elektirikli araç kullanımı için yaptığı başvuruyu Karayolları Trafik Kanunu'na uyulmadığı gerekçesiyle reddetti.
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