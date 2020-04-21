Son dakika... Çin resmen duyurdu! Üç gün üst üste...

Dünya üzerinde corona virüs bulaşan insanların sayısı bugün 2,5 milyonu aşacak, halihazırda can kaybı 170 bin. 792 bin pozitif sonuç veren testle yeryüzündeki vakaların yaklaşık üçte birinin görüldüğü ABD'de, can kaybı 42 bin 500'ü geçti. ABD'de son 24 saatte 1930 ölüm gerçekleşti. Corona virüs salgınına ilişkin gelişmeleri canlı blogla aktarıyoruz.



10.25 : Rusya'da corona virüs vakaları yeniden tırmanışa geçti, bir günde 5 bin 642 test pozitif sonuç verdi. Dün 4 bin 268 vaka açıklayan Rusya, Pazar günü ise 6 bini aşkın yeni vaka bildirmişti.

10.05 : Almanya'nın en ünlü organizasyonları arasında yer alan Oktoberfest, bu yıl düzenlenmeyecek. Bavyera eyaleti, festivalin iptal edildiğini resmen açıkladı.

09.55 : İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, corona virüs salgınına karşı uygulanan sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamaların 4 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak kaldırılmaya başlanacağını açıkladı.

Facebook'ta yayınladığı mesajında detaylı açıklamanın bu hafta içinde yapılacağını belirten Conte "'Haydi hemen, yarın, her şeyi açalım' diyebilmeyi isterdim. Ama bu sorumsuzluk olur. Bu bulaşma eğrisinin kontrolden çıkmasına ve şu ana kadar aldığımız tüm önlemlerin boşa çıkmasına neden olur" dedi.

Corona virüs salgınının ABD'den sonra en çok can kaybına neden olduğu ülke olan İtalya'da 24 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.





BİTKİSEL CORONA İLACINI İÇTİ

09.15 : Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, corona virüse karşı ürettikleri bitkisel ilacı kameralar önünde içti.

Rajoelina, sıtma tedavisinde kullanılmasıyla bilinen artemisia bitkisi ve ülkedeki birçok şifalı otun karışımından oluşan 'Covid Organics' adlı ilacı resmen tanıttı.

Covid Organics'i içtiği fotoğrafı Twitter hesabından da paylaşan Rajoelina, ilacın yoksullara ücretsiz sağlanacağını bildirdi.

Corona virüs salgınında 83 tanı konulan Afrika'nın doğusundaki ada ülkesinde, şimdiye kadar herhangi bir can kaybı kayıtlara geçmedi. Virüs kapan 39 hasta iyileşti.

Çinli bilim insanlarının Vietnam Savaşı'nda sıtma tedavisinde kullandığı artemisia, uzun süredir laboratuvarlarda test ediliyor.

Son olarak Çinli Doktor Youyou Tu, sıtmanın tedavisinde yüksek etkiye sahip artemisinin maddesini keşfedip saflaştırdığı için 2015 Nobel Fizyoloji ve Tıp Ödülü'nü kazanmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü, bazı bitkisel ilaçlar ve geleneksel tıbbın koronavirüs semptomlarını hafiflettiğini kabul etmiş ancak bu maddelerin hastalığı önlediği ya da iyileştirdiğine dair hiçbir kanıt bulunmadığını bildirmişti.





İNGİLTERE'DE SEVKİYAT KRİZİ

08.20 : İngiliz hükümetinin Türkiye'den 84 ton koruyucu ekipman geleceğiyle ilgili duyuruyu, sevkiyat garanti altına alınmadan yaptığı ortaya çıktı.

The Times gazetesine konuşan bir kaynak, İskan Bakanı Robert Jenrick'in iyi bir haber vermek isterken erken davrandığını söyledi.

Gazeteye bilgi veren Türk kaynakları ise açıklama 18 Nisan Cumartesi yapılmasına rağmen resmi talebi ancak 19 Nisan Pazar günü aldıklarını belirtti.

Yaklaşık 100 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği İngiltere'de, kişisel koruyucu ekipman eksikliği nedeniyle hükümetin üzerindeki baskı giderek artıyor.

Daily Telegraph gazetesi ise, tıbbi ekipman sıkıntısı yaşanmasına rağmen İngiliz firmalarının depolarından Almanya, İspanya ve İtalya'ya bu ürünlerden milyonlarca gönderildiğini bildiriyor.

Habere göre, İngiliz firmaları, yardım tekliflerinin hükümet tarafından defalarca gözardı edilmesi nedeniyle ellerindeki ürünleri diğer ülkelere satmak zorunda kaldı.

Firma yetkilileri, depolarının Çin'den satın alınan milyonlarca koruyucu ekipmanla dolu olduğunu ve her gün aralarında Almanya, İspanya ve İtalya'nın da bulunduğu Avrupa Birliği (AB) ülkelerine sevkiyat yapıldığını açıkladı.

Örneğin, dün Veenak International adlı firmanın Birmingham kentindeki depolarından 750 bin cerrahi maske 3 tıra yüklenerek İtalya'ya gönderildi.

Sadece geçen hafta firma 5 milyon cerrahi maske, bir milyondan fazla FFP2 maske ve yarım milyondan fazla FFP3 maske AB menşeli tırlarca İngiltere'deki depolardan alındı.

Haberde, hükümetin aralarında Türkiye, Çin ve Myanmar'ın da olduğu ülkelerden ürün temin etmek için çalıştığına atıfta bulunarak, yaşanan çelişkiye dikkat çekildi.

07.25 : 6 bin 760 teşhisin konulduğu dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesi Endonezya'da Ramazan ayındaki büyük bayram göçü yasaklandı.

Yerel halkın Mudik adını verdiği geleneksel bayram göçü, bu yıl corona virüs nedeniyle gerçekleşmeyecek.







TRUMP'IN İSTEDİĞİ OLUYOR

04.30 : ABD'de Başkan Donald Trump'ın kışkırtmalarıyla corona virüs önlemlerinin kaldırılmasını isteyen kalabalıklar sokaklara inerken, Cumhuriyetçi valilerin görev yaptığı eyaletler tedbirleri hafifletiyor.

Georgia eyaletinde sinema, restoran, spor, güzellik ve bowling salonları bu hafta Cuma günü tekrar açılacak.

Pennsylvania, Connecticut, Delaware, Rhode Island, Massachusetts ve Oklahoma eyaletleri ekonomik döngüyü kontrollü bir şekilde 30 Nisan'da açabilir.



South Carolina'da ise 27 Nisan sonrasında mobilya, kitap, müzik, çiçek, giysi ve aksesuar mağazaları 90 metre kareye en fazla beş müşteri alınması şartıyla açılabilecek.

Tennessee, Texas, Utah, Indiana, North Dakota ve Ohio eyaletleri 1 Mayıs'ta iş yerlerinin tekrar açılacağını duyurdu, diğer eyaletler ise mayıs sonrasına tarih verdi.

Demokrat Parti'den seçilen valilerin görev yaptığı eyaletler, Trump'ın hayatın erkenden normale dönmesi planına karşı çıkıyor.





ÇİN'DEN SON RAKAMLAR

03.15 : Corona virüsün ortaya çıktığı Çin'de son 24 saatte yeni 11 vaka belirlendi, üç gün üst üste hiçbir ölüm rapor edilmedi.

82 bin 758 vakanın kayıtlara geçtiği Çin ana karasında 4 bin 632 hasta yaşamını yitirdi.

02.30 : Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da karantina önlemleri 11 Mayıs'a kadar uzatıldı ancak bazı sektörlerin yeniden açılması kararlaştırıldı.

3 bin 977 testin pozitif çıktığı Kolombiya'da Covid-19 189 can aldı.

02.00 : Corona virüs basın toplantısında bir kez daha kameraların karşısına çıkan ABD lideri Donald Trump, salgının başından bu yana kriz yaşadığı New York Valisi Andrew Cuomo'nun Beyaz Saray'ı ziyaret edeceğini açıkladı.

"İster inanın ister inanmayın ama Vali Cuomo ile iyi anlaşıyoruz. Yarın öğleden sonra ekibiyle birlikte gelecek" diyen Trump, ziyaret talebinin New York yönetiminden geldiğini söyledi.





Maryland eyaletinin Cumhuriyetçi valisi Larry Hogan’ın Güney Kore’den 500 bin test aldıkları açıklamasına tepki gösteren Trump, "Güney Kore’ye başvurmasına gerek yoktu. Dürüstçe söylemek gerekirse, (mevcut test kapasiteleri ve federal laboratuvarlar hakkında) biraz bilgi sahibi olması yeterliydi" diye konuştu.

New York Valisi Andrew Cuomo ise, başta sağlık çalışanları olmak üzere zorunlu çalışmaya devam edenlere 'yüzde 50 tehlike payı' ödemesi için hazırlık yaptıklarını duyurdu.

Salgın sonrası New York'un yeniden normale dönmesi için federal hükümetin yardımına güvendiklerini söyleyen Cuomo, vaatlerin boşa çıkmasından da endişe duyduklarını ifade etti.





ABD'YE GÖÇ ASKIYA ALINIYOR

00.40 : ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan vatandaşlarının işlerini korumak için göçü geçici olarak askıya alacağını açıkladı.

Trump Twitter'daki mesajında "Görünmez Düşman'dan gelen saldırı ışığında ve muhteşem Amerikan vatandaşlarımızın işlerini koruma gereksinimi sebebiyle, ABD’ye göçü geçici olarak askıya almak için başkanlık kararnamesi imzalayacağım!" yazdı.

Trump bu kararın hangi göçmen programlarını ya da vize türlerini kapsayacağı konusunda ise ayrıntı vermedi.

Ancak hükümetin salgının göçmenliğin önünü kesmek için bahane olarak kullandığı eleştirileri geliyor.

Salgın nedeniyle son 4 haftada 20 milyondan fazla ABD'li işsizlik maaşı başvurusunda bulunmuştu.

Yaklaşık 800 bin insana corona virüs bulaşan ABD'de 42 binden fazla insan yaşamını yitirdi.

00.10 : Sri Lanka'da 25 Nisan'da yapılması planlanan parlamento seçimleri 20 Haziran'a ertelendi.

Söz konusu tarihe kadar corona virüs salgını devam ederse, bir kez daha erteleme yapılabilir.

Sri Lanka Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa, geçen ay parlamentoyu feshederek seçimlerin 25 Nisan'da yapılacağını duyurmuştu.

Ada ülkesinde 304 teşhis konuldu, yedi can kaybı var.