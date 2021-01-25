25.01.2021 - 12:46 | | milliyet.com.tr
Son dakika... Çin'de altın madeninde mahsur kalan işçiler öldü
Resmi medya, 11'i canlı olarak yeryüzüne çıkarılan madencilerden dokuzunun toprağın 600 metre altında hayatını kaybettiğini duyurdu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'müjde vermek istiyorum' deyip duyurdu: Taksitleri ertelendiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Denizli, Mersin, Uşak İl kongrelerine canlı bağlantı ile katıldı. Kongrede 'bir müjde vermek istiyorum' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Esnaf ve sanatkarlara kullanılan Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredilerin 6 aylık dönemdeki ödenmesi gereken taksitleri ertelenmiştir' dedi.