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25.01.2021 - 12:46 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Çin'de altın madeninde mahsur kalan işçiler öldü

Resmi medya, 11'i canlı olarak yeryüzüne çıkarılan madencilerden dokuzunun toprağın 600 metre altında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Son dakika... Çin'de altın madeninde mahsur kalan işçiler öldü

Ayrıntılar geliyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'müjde vermek istiyorum' deyip duyurdu: Taksitleri ertelendiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Denizli, Mersin, Uşak İl kongrelerine canlı bağlantı ile katıldı. Kongrede 'bir müjde vermek istiyorum' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Esnaf ve sanatkarlara kullanılan Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredilerin 6 aylık dönemdeki ödenmesi gereken taksitleri ertelenmiştir' dedi.
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