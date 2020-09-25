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25.09.2020 - 13:08 | | DHA

Son dakika...Çin'de Huawei laboratuvarında dev yangın!

Çin menşeli teknoloji devi Huawei şirketinin, Dongguan şehrindeki laboratuvarında yangın çıktı.

Son dakika...Çin'de Huawei laboratuvarında dev yangın!

Yerel medyada yer alan haberlere göre, telekomünikasyon cihazı üreticisi Huawei'nin Çin'in Guangdong eyaletindeki Dongguan şehrindeki laboratuvarında yangın çıktı.

Songshan Gölü yakınlarında bulunan laboratuvardaki yangına, itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği belirtildi.

Yangında yaralanan olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Fuhuş için gizli geçit yapmışlarTrabzon'un Ortahisar ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ahlas Masası ekipleri tarafından bir otele düzenlenen baskında fuhuş yapan yabancı uyruklu kadınları gizlemek için hazırlanan kalorifer peteklerinin arkasındaki gizli geçit dikkat çekti.
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